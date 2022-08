Malamovida, controllate 150 persone: un uomo di 68 anni in manette

Circa 150 persone e 90 veicoli. È questo il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Tivoli per contrastare la mala-movida. Durante le operazioni anche l’arresto di uomo del Tiburtino perché coinvolto in reati di violenza sessuale.

Nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato al contrasto della “mala-movida” e alla verifica del rispetto delle norme della circolazione stradale, i militari della compagnia di Tivoli hanno ispezionato circa 150 persone e 90 veicoli. Le attività dei carabinieri, a Tivoli e Guidonia, hanno riguardato – particolarmente - il contrasto all’abuso di alcool da parte dei giovani alla guida. Sette le sanzioni per violazione del codice della strada.

Nel corso delle attività, i militari hanno arrestato un 68enne del Tiburtino, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Rovigo, perché coinvolto in reati di violenza sessuale. Lo stesso è stato tradotto in carcere dove dovrà scontare una pena pari a 2 anni di reclusione. Un 30enne e un 22enne, invece, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Tivoli, poiché alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge.