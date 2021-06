Malamovida, sciolto assembramento a Campo de Fiori: giovani lanciano oggetti contro la polizia

Occhio vigile sulla 'malamovida' di Roma. Il neo questore Mario Della Cioppa lo aveva detto, alla prima occasione, la stretta contro gli assembramenti selvaggi degli ultimi giorni è stata messa in pratica. Gli agenti del Commissariato Celio, del Commissariato Viminale e della Sezione Volanti nella notte sono infatti dovuti intervenire in piazza Santa Caterina della Rota.

Lì, in una delle zone di Campo de Fiori, erano stati infatti segnalati da alcuni residenti numerosi giovani in strada. Chi abita in quelle vie, infatti, aveva chiamato il Numero Unico per le Emergenze per una serie di rumori molesti e musica ad alto volume. Giunti sul posto, gli agenti hanno intimato lo scioglimento e alcuni ragazzi, pur defluendo, hanno protestato lanciando alcuni oggetti. In questa fase, gli agenti sono riusciti a bloccare un 15enne che, accompagnato presso gli uffici del I Distretto Trevi Campo Marzio, è stato denunciato per "danneggiamento ai beni dello Stato, resistenza a Pubblico Ufficiale e getto pericoloso di cose".

Non solo. Il ragazzo è stato riaffidato ai genitori dopo essere stato anche multato per violazione delle vigenti normative per il contrasto alla diffusione del Covid-19 poiché trovato senza mascherina ed oltre l'orario del coprifuoco. Nei suoi riguardi sarà verificata anche la eventuale applicazione di misure di prevenzione personali, anche se minorenne, potendo essere ritenuto, il suo comportamento, motivo di pericolo.

In tal senso il Questore ha dato precise disposizioni al Dirigente della Divisone Anticrimine della Questura affinché "ogni situazione evidenziatasi come pericolosa, nell'ambito dei servizi inerenti la movida, sia sottoposta alla verifica del profilo delle persone che si rendono responsabili di violazione della normativa per l'applicazione di misure di prevenzione con le gravi conseguenze che ne derivano", spiega la Questura. Sono in corso gli accertamenti volti ad identificare la restante parte del gruppo.