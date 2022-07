Il paradosso della malamovida, i controlli risparmiano Anzio e nella notte muore Leonardo

La malamovida sul litorale della provincia di Roma torna al centro del dibattito. L'omicidio di Leonardo Muratovic ha riacceso i fari su Anzio. Il comune sul mare a sud di Roma è tornato al centro delle cronache. Davanti al locale sulla riviera Vittorio Mallozzi ci sono ancora tracce di sangue sull'asfalto.

"Mio fratello era felice, un ragazzo educato, se serviva una mano aiutava il più debole, che se aveva un euro in tasca lo donava e restava senza". Le parole sono quelle di Daniel Muratovic, fratello di Leonardo. Il ragazzo vive un doppio dramma consumato in poche ore: prima la morte del fratello, poi l'arresto del padre per aver accoltellato due buttafuori del locale ritenuti 'colpevoli' di non aver sedato la lite nella quale è morto il figlio.

La pista di un omicidio legato a motivi di spaccio avrebbe perso consistenza fin dalle prime ore. Muratovic era formalmente incensurato e non sarebbe coinvolto in giri di criminalità. Il contesto in cui si sarebbe consumato l'omicidio è quello della malamovida. Anzio, così come gli altri comuni del litorale, da tempo sono attenzionati dalle forze dell'ordine seguendo le indicazioni del prefetto di Roma Matteo Piantedosi. Ma non questo drammatico week end appena trascorso. Quello nel quele Leonardo è morto a 25 anni.

L'ordinanza del sindaco

Durante le varie riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica anche Anzio era finita al centro delle discussioni, per aumentare i controlli. Candido De Angelis, sindaco di Anzio, all'AdnKronos ha sottolineato come l'amministrazione si fosse mossa per tempo: "Solo 15 giorni fa (il primo luglio scorso, ndr) con una ordinanza ho rivisto e integrato le misure di prevenzione e contrasto ai fenomeni legati alla movida, disponendo la chiusura alle 2 di notte per tutti i locali, l'interruzione della musica a mezzanotte, vietata la vendita di alcol ai minori. Ho dovuto perfino discutere con i commercianti per questa 'ristrettezza'. Ho deciso comunque di tenere il punto e oggi eccoci qui".

I controlli nelle vicina Nettuno

Effettivamente il 2 e 3 luglio, la cittadina fu particolarmente controllata. Lo scorso week end, però, le attenzioni sono state rivolte altrove. A raccontarlo sono le note stampta di polizia e carabinieri. A Nettuno il servizio straordinario di controllo del territorio, che da molti week end interessa tutta la zona del centro storico, effettuato dagli agenti del commissariato Anzio Nettuno, della Polizia Locale e della Guardia di Finanza, è stato finalizzato alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi, con riguardo soprattutto al rispetto delle ordinanze sindacali emesse per il periodo estivo nelle zone della movida. Particolare attenzione è stata riservata alla zona centrale per prevenire la somministrazione di bevande alcoliche ai minori, con controlli e frequenti passaggi sulle vie interessate da affluenza di avventori. Sono stati, pertanto, sottoposti a verifica 15 esercizi commerciali, 81 persone e 13 vetture.

Da Ladispoli a Civitavecchia

Sul litorale nord, a Ladispoli, gli agenti del commissariato locale hanno arrestato un italiano per resistenza a pubblico ufficiale e atti persecutori nei confronti dell'ex convivente e lo hanno denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e guida in stato di ebbrezza alcolica. Sempre qui sono state controllate 85 persone, di cui 33 straniere e 25 con precedenti, e 5 esercizi commerciali, di cui uno è stato contravvenzionato per somministrazione di bevande alcoliche ad un minorenne.

A Civitavecchia, invece, il controllo interforze ha visto impegnati gli agenti del commissariato locale e della questura, personale della guardia di finanza, dei carabinieri e della polizia locale che hanno sottoposto ad accertamenti 102 persone, di cui 7 straniere; 42 veicoli sono stati controllati di cui 4 contravvenzionati al codice della strada e 2 sottoposti a fermo amministrativo; 3 esercizi pubblici di somministrazione di cibi e bevande sono stati sottoposti a verifiche che hanno portato a due sanzioni per mancata esposizione di prezzi.

Proprio a Civitavecchia, i carabinieri della sezione Radiomobile hanno denunciato a piede libero una persona per possesso di sostanza stupefacente di hashish e hanno segnalato 5 persone alla prefettura. Dall'Arma hanno anche fatto sapere di aver arrestato un uomo di 41 anni di nazionalità bulgara ed un 53enne italiano - localizzati dopo intense ricerche a Ladispoli e Cerveteri. Il primo è stato giudicato colpevole di reati contro il patrimonio mentre il secondo del reato di atti persecutori continuati. "Pattuglioni" delle forze dell'ordine che però hanno risparmiato - almeno per questo fine settimana - Anzio, dove nella notte Leonardo Muratovic è morto, proprio davanti ad un locale della movida.