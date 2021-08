Malamovida a Campo de' Fiori: un giovane accoltellato, altri tre feriti

La zona è quella di Campo de' Fiori. L'unica certezza è al momento il bilancio che parla di un giovane di 25 anni accoltellato all'addome e altri tre feriti. Tutti e quattro sono finiti in ospedale. Il primo è il più grave, al San Giovanni dove è entrato in codice rosso. Gli altri sono stati portati al Santo Spirito per le contusioni riportate.

Su quanto è loro accaduto sono in corso accertamenti. Già, perché la loro versione (un'aggressione) non convince a pieno gli investigatori della Polizia del I distretto, i quali pensano che, quanto consumatosi tra venerdì e sabato nelle vie adiacenti di Campo de' Fiori possa essere l'ennesimo episodio di malamovida.

I giovani feriti, tutti incensurati, insospettabili e mai in alcun modo coinvolti in episodi di cronaca, hanno riferito di un'aggressione, avvenuta nei pressi di via del Pellegrino. Da qui i quattro, alle 4.30 di sabato, hanno fatto partire una chiamata al 112: "C'è un ragazzo ferito che perde molto sangue". Sul posto il 118 ha appurato che a pochi metri c'era un 25enne, ferito all'addome e quasi svenuto prima di essere soccorso. Portato all'ospedale San Giovanni è grave ma non versa in pericolo di vita. Contusioni sono state riscontrate anche sugli altri tre, portati all'ospedale Santo Spirito.

Cosa è successo lo diranno le indagini degli agenti del I distretto. L'ipotesi è quella dell'ennesimo episodio di malamovida. Se si sia trattato di aggressione o rissa lo diranno le telecamere della zona, dove i negozi e le banche all'esterno hanno quasi tutti degli occhi elettronici all'esterno. Immagini acquisite dagli agenti che nel frattempo sperano che qualche testimone si possa fare avanti.