Armato di coltello minaccia un impiegato: la vittima reagisce alla rapina e mette in fuga il ladro

Ha tentato una rapina, ma non ha fatto i conti con la reazione della vittima. A chiudere il cerchio ci hanno poi pensato i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno arrestato un 23enne romano.

Come una furia, si è introdotto in un autosalone in zona Magliana e dopo aver infranto una vetrata e un televisore a suon di pugni, armato di un coltello ha minacciato un impiegato a cui ha anche sottratto il cellulare, per costringerlo a seguirlo presso uno sportello bancomat situato nelle vicinanze per prelevare del contante.

L'inaspettata reazione della vittima ha fatto desistere il rapinatore dal suo intento che è stato costretto alla fuga. Poco dopo, sul posto sono giunte diverse pattuglie dei carabinieri che, seguendo le indicazioni e la descrizione del malvivente, forniti dalla vittima, sono riusciti a rintracciare il 23enne presso la propria abitazione. La perquisizione, ha consentito ai militari di rinvenire il cellulare della vittima, occultato all’interno del bauletto di uno scooter, che da accertamenti è risultato rubato.

Dopo l’arresto il 23enne è stato prima medicato, a seguito delle lesioni riportate alle mani, e successivamente portato in caserma dove ha trascorso la notte, a diposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.