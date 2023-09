Travolge pensionato e si dà alla fuga: automobilista pirata incastrato dai segni sulla macchina

Ha investito un anziano mentre stava attraversando la strada in zona Magliana, ma invece di fermarsi a prestare soccorso è scappato, lasciando la vittima ferita e sanguinante sulla strada.

A rintracciare il conducente dell'auto pirata sono state le pattuglie del XI gruppo Marconi della polizia di Roma Capitale, subito intervenute sul luogo dell'incidente per i rilevi. Dopo avere soccorso l'anziano ferito e averlo affidato all'ambulanza per il trasporto in ospedale, hanno raccolto le testimonianze di chi ha assistito all'incidente e passato al setaccio le immagini delle videocamere di sorveglianza, riuscendo a individuare la targa della macchina, appartenente a un uomo residente proprio in zona Magliana.

Gli agenti a quel punto si sono diretti verso la sua abitazione, dove lo hanno rintracciato e denunciato per omissione di soccorso. L'auto, parcheggiata in strada, aveva ancora i segni dell'incidente. Nei primi 8 mesi del 2023, secondo quanto rivelato dall'osservatorio di Asaps, sono stati 22 gli investimenti di pedoni risultati mortali a Roma, un numero drammaticamente in crescita rispetto gli anni passati.