Ladro al Roma store, rubata la nuova maglia. Lui si giustifica: "Sono pazzo per Mourinho"

Mourinho nel bene e nel male. Lo sanno bene al Roma Store di via del Corso dove un ladro ha rubato la nuova maglia messa da poco in vendita. Alla domanda sul perché il ladro ha risposto in maniera molto semplice: "Scusate ma la Roma di Mourinho mi fa letteralmente impazzire. Siamo in finale di Conference League e non ho resistito".

Nuove maglie dell'As Roma a ruba dunque, anche se in questo caso il ladro non aveva fatto i conti con la giustizia. A richiedere l'intervento alla polizia i commessi del Roma Store che si trova nella via dello shopping del centro storico della Capitale.

In fuga con la nuova maglia, la corsa del ladro è però terminata prima di poterla indossare per la finale che si giocherà a Tirana il prossimo 25 di maggio. A fermarlo gli agenti del commissariato Trevi di polizia che lo hanno bloccato con la nuova casacca - del valore di 110 euro - appena rubata.

Identificato in un cittadino del Marocco di 29 anni, le sue motivazioni non sono state sufficienti con il giovane arrestato e la refurtiva poi riconsegnata al Roma Store.