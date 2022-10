Rubata l'auto di Camara: l'aveva appena parcheggiata

L'ha parcheggiata per andare a fare shopping ma al suo ritorno non l'ha più trovata. Ad essere rubata l'auto di Mady Camara, centrocampista dell'As Roma. Il furto nella zona del Laghetto dell'Eur.

A sparure una Hyundai Ioniq che il giocatore guineano aveva lasciato in sosta regolare in viale del Ciclismo. Tornato a riprendere la vettura - dopo aver fatto compere - l'amara sorpresa.

Ancora non perfettamente padrone della lingua italiana il calciatore 25enne si è poi recato in commissariato con un interprete ed ha sporto regolare denuncia alla polizia. L'auto non è ancora stata ritrovata.

Il centrocampista africano che fa del dinamismo e della forza fisica le sue qualità maggiori è stato l'ultimo acquisto del calciomercato per la Roma di Mourinho.

In carriera ha giocato all'Ajaccio nella serie B francese e dal 2018 ha vestito la maglia dell'Olympiakos con cui ha collezionato 181 presenze e 19 gol vincendo gli ultimi tre campionati greci. Quest'estate il passaggio dalla squadra greca alla compagine giallorossa.