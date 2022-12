Alla guida a 16 anni con l'hashish nell'auto, la madre picchia agenti durante perquisizione

Alla guida dell'auto a 16 anni. Assieme a lui nella vettura due coetanei ed un etto di hashish. Scattate le perquisizioni domiciliari i poliziotti si sono però imbattuti nella madre di uno de giovani, con la stessa che si è poi scagliata contro gli agenti. Arrestata la donna, i tre ragazzi sono invece stati denunciati.

I fatti sono accaduti la notte del 1 dicembre quando gli agenti delle volanti e del commissariato Torpignattara hanno fermato una Fiat 500 su via della Primavera, nella zona di Centocelle. Alla guida un 16enne - naturalmente senza patente. Controllata la vettura i poliziotti hanno quindi trovato e sequestrato un "panetto di fumo" del peso di 100 grammi.

Inevitabili le perquisizioni nelle abitazioni dei tre amici - tutti residenti a Centocelle. Ma se in due appartamenti i controlli si sono svolti senza problemi la mamma di uno dei tre giovani ha però dato in escandescenza alla vista dei poliziotti, scagliandosi contro di loro come una furia. Trovata della marijuana nel corso dei controlli domiciliari i tre 16enni sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio, con il ragazzino trovato alla guida deferito anche per guida senza patente.

La madre, una 52enne è stata invece arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.