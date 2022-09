Gli negano le chiavi dell'auto perché ubriaco, madre e sorella si barricano in casa per non essere picchiate

Sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti pretendeva che la madre e la sorella gli dessero le chiavi dell'auto per andare a farsi un giro. Una richiesta che le due donne gli hanno negato provocando la reazione del ragazzo, che dopo aver provato ad andare a casa della nonna per cercare di prendere un'altra macchina, è tornato alla carica costringendo le due a barricarsi in casa per non essere aggredite. In escandescenza il 22enne ha cominciato ad colpire la porta di casa con calci e pugni costringendo poi madre e figlia a richiedere l'intervento dei carabinieri.

I fatti sono accaduti a Nemi, ai Castelli Romani. Richiesto l'intervento al 112 davanti alla casa della donne sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno trovato il giovane in escandescenza che colpiva con violenza la porta dell'abitazione dove si erano barricate la madre la sorella di 19 anni.

Bloccato dai carabinieri il ragazzo è stato identificato in un 22enne del posto ed arrestato. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia.