Botte ai sanitari dell'ambulanza, voleva salire per accompagnare il figlio ferito in ospedale

Botte ai sanitari e ai carabinieri. Una mamma, che pretendeva di salire su un'ambulanza con il figlio rimasto ferito in un incidente con il motorino. L'episodio è avvenuto la scorsa notte a Civita Castellana (in provincia di Viterbo), in seguito a un incidente stradale che ha visto coinvolto un motorino con a bordo due ragazzi che sono rimasti feriti.

Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri dell'aliquota radiomobile per effettuare i rilievi che il personale sanitario per prestare le prime cure ai giovani infortunati. È in questi frangenti che è arrivata la madre di uno dei due ragazzi: una 50enne di Rignano Flaminio (comune della provincia nord di Roma) informata dal 118 del trasporto dei feriti al primo pronto soccorso disponibile.

A quel punto la donna sarebbe montata improvvisamente sull'ambulanza, pretendendo di restare vicino al figlio. I sanitari hanno tentato di spiegarle che i protocolli non consentono la presenza a bordo di estranei e che avrebbe potuto seguire il mezzo con la sua auto. Di tutta risposta, però, la donna avrebbe iniziato a inveire contro di loro fino ad aggredirli fisicamente.

I carabinieri, seppur impegnati con i rilievi dell'incidente, si sono resi conto di quanto stava accadendo e hanno raggiunto subito i sanitari nel tentativo di placare la 50enne. Quest'ultima, però, avrebbe attaccato anche i militari con calci e pugni e proferendo parole ingiuriose. Finalmente bloccata, avrebbe intimato al figlio di firmare il rifiuto delle cure mediche, scendere dall'ambulanza e seguirla in auto. Cosa che il ragazzo avrebbe fatto, nonostante le ferite riportate nell'incidente, per poi allontanarsi con la madre.

Carabinieri e sanitari sono rimasti feriti e la donna è stata denunciata a piede libero per lesioni personali, oltraggio a pubblico ufficiale, resistenza e aggressione al personale medico.