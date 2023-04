La madre che prova a vendere un monopattino rubato con il figlio minorenne

Insegnava al figlio l'arte della ricettazione. E assieme all'adolescente ha provato a vendere un monopattino rubato a un uomo. Una compravendita illegale, interrotta dai carabinieri che hanno poi denunciato la mamma - una cittadina nomade di 33 anni - e suo figlio minore di 14 anni. Il monopattino è infatti risultato denunciato rubato.

La denuncia è arrivata nell'ambito di una massiccia attività di controllo contro degrado e illegalità svolta dai carabinieri del gruppo di Roma nel cuore della Capitale. Coadiuvati dai militari del gruppo tutela lavoro, del gruppo tutela salute, del nucleo cinofili Santa Maria di Galeria e dell’8° Reggimento Lazio, i militari hanno controllato le vie del centro cittadino, visto l’afflusso di turisti in questo periodo, i luoghi di principale attrazione, le fermate delle metropolitane.

In tale contesto i carabinieri della compagnia Roma Piazza Dante hanno poi denunciato un cittadino egiziano trovato in possesso di una pistola giocattolo tipo soft air priva di tappo di rosso, un due cittadini italiani per violazione delle prescrizioni relative al foglio di via obbligatorio, un cittadino del Bangladesh perché nel corso di un normale controllo si è rifiutato di fornire le proprie generalità e un cittadino iracheno per non aver ottemperato al divieto di accesso all’area urbana.

Sanzionato, inoltre, il titolare di un ristorante in via Carlo Alberto per condizioni igienico sanitarie insufficienti, la mancata applicazione del piano di autocontrollo e la mancata tracciabilità alimentare. I Carabinieri hanno sequestrato 250 chili di prodotti alimentari, elevato una multa di 4.500 euro e chiuso l’attività.

I militari della compagnia Roma Centro, invece, hanno denunciato un 41enne indiano sorpreso a rovistare all’interno di un’auto regolarmente parcheggiata, un cittadino italiano per l’inosservanza del foglio di via obbligatorio dal comune di Roma, un 53enne per inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Roma e quattro cittadini stranieri, tutti senza fissa dimora, per inosservanza di un provvedimento dato da un’autorità.