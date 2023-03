Madre e figlio trovati morti in casa, vicino ai corpi un fucile. Indaga la polizia

Due cadaveri in stato di decomposizione: madre e figlio. Accanto a loro un fucile. È quanto si sono trovati davanti i poliziotti intervenuti mercoledì mattina in un appartamento di Roma Nord. La richiesta d'intervento da parte dei vicini di casa che hanno avvertito un cattivo odore proveniente da un'abitazione nella zona di Labaro. Una volta in casa gli agenti hanno fatto il tragico rinvenimento.

Sono stati i poliziotti delle volanti e del commissariato Flaminio a portarsi poco dopo le 10:30 del 29 marzo in via del Labaro dopo la richiesta d'intervento al 112. In casa hanno trovato una donna di 94 anni priva di vita sul letto della camera da notte, in terra un secondo corpo esanime, di un uomo di 61 anni. Identificati in madre e figlio accanto ai corpi è stato trovato un fucile. L'abitazione è risultata chiusa dall'interno e non presentava segni di effrazione a porte e finestre.

Accertato il decesso di mamma e figlio sul posto sono intervenuti gli investigatori della polizia scientifica. In attesa dell'arrivo del medico legale e del magistrato di turno resta da accertare se si sia trattato di un possibile omicidio-suicidio e se il fucile ritrovato possa essere stato utilizzato per uccidere il 61enne e l'anziana madre. Gli investigatori non escludono comunque nessuna ipotesi.

Da accertare anche da quanto tempo madre e figlio fossero morti. Un vero e proprio giallo sul quale stanno indagando i poliziotti della questura di Roma.