Mamma e figlia raggirate dal (finto) dirigente postale, a segno una truffa da 12mila euro

Prima la chiamata del figlio, poi la telefonata del dirigente dell'ufficio postale. Questi gli stratagemmi con i quali due uomini hanno truffato madre e figlia, sparendo poi con un bottino di oltre 12mila euro. E' successo a Tivoli. Vittime del raggiro una 93enne e la figlia 70enne che vive in casa con lei, in località Crocetta.

La truffa ha cominciato a prendere corpo nella mattinata di mercoledì scorso quando al telefono fisso di una villetta di via dei Monti Lucretili, nella provincia nord est della Capitale, è arrivata una prima telefonata da parte di un uomo che si è spacciato come fratello e figlio della coppia di donne. "Sono guai - le parole dall'altro capo della cornetta del truffatore -. Ho un debito alla Posta da saldare. Rischio di finire in carcere se non pago".

Una chiamata che ha spiazzato la figlia 70enne che senza avere nemmeno il tempo di ragionare poco dopo ha risposto ad un'altra telefonata, questa volta da parte di un fantomatico dirigente dell'ufficio postale: "Signora la chiamo per suo fratello. Se vuole può venire qui alle Poste di via Empolitana così evitiamo che possa passare dei guai".

Una convocazione alle Poste a cui la 70enne ha risposto positivamente. Comunicato il tutto alla madre, la figlia è infatti uscita di casa lasciando la 93enne nell'abitazione da sola. Passano pochi minuti e quello stesso dirigente delle Poste si palesa fuori dalla villetta dove in quel momento si trovava l'anziana.

Una volta in casa, con tono minaccioso, il fantomatico riscossore si è fatto dire dove le donne tenessero soldi e denaro. Poi è entrato in camera da letto, si è fatto aprire la cassaforte e si è impossessato di 600 euro in contanti, oltre ad oro e monili per un valore di 12mila euro. Poi si è allontanato dall'abitazione. Una volta rientrata in casa la figlia 70enne, madre e figlia hanno quindi compreso di essere state vittime di una truffa.

Richiesto l'intervento al 112 in via dei Monti Lucretili sono intervenuti gli agenti del commissariato di Tivoli. Assieme a loro anche gl investigatori della scientifica a caccia di tracce lasciate dal truffatore. Ascoltate le due donne, a parte lo choc per il furto subito, nessuna ha riportato conseguenze.