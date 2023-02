Madre e figlia truffano 90enne e la portano in banca a prelevare 30mila euro

Non si sono accontentate. Oro e gioielli non erano sufficienti e la vittima era oramai nel pallone, pronta a fare di tutto per non far passare un guaio al figlio. Madre e figlia truffatrici hanno perciò convinto l'anziana ad andare in banca. Un prelievo da 30mila euro, necessario per evitare la galera al figlio. L'avidità è stata però fatale alle due donne giunte a Roma da Napoli per raggirare una 90enne. Scoperte dall'impiegata dell'istituto di credito, una volta uscite hanno trovato la polizia ad attenderle.

Anziana truffata a Primavalle

La truffa ha preso corpo dopo che madre e figlia - di 57 e 23 anni - hanno citofonato all'abitazione di una 90enne residente in via Callisto II. Poi la messinscena: "Suo figlio è nei guai, ha avuto un incidente. Siamo due sue amiche". Tasto affettivo che ha fatto subito preso sull'anziana che ha aperto la porta di casa alle due donne. Ben vestite madre e figlia hanno quindi attuato un copione ben rodato e sono riuscite a convincere la 90enne a consegnagli oro e gioielli per migliaia di euro.

Anziana portata in banca dalla truffatrice

Soggiogata l'anziana, oramai in completo stato d'agitazione per le sorti del figlio, le due truffatrici sono passate alla seconda fase della truffa e hanno convinto la 90enne a recarsi in banca per prelevare altri 30mila euro. Con la madre ad attendere in casa, è stata la figlia 23enne ad accompagnare l'anziana alla sua banca di piazza Irnerio. Una volta allo sportello l'impiegata si è però resa conto che c'era qualcosa che non andava, comunicando alla cliente che non era possibile consegnarle tale somma, e che avrebbe potuto prelevare solo 5mila euro.

Fermata dalla polizia in flagranza di reato

Consegnato il denaro alla 90enne, dall'istituito di credito hanno richiesto l'intervento della polizia comunicando del movimento sospetto. Una giusta intuizione con una volante del distretto Aurelio di polizia che ha poi fermato subito dopo la giovane truffatrice con ancora l'anziana in auto. Sottoposta a controllo e trovata in possesso dei 5mila euro appena prelevati la 23enne ha poi riferito della presenza della madre in casa dell'anziana.

Truffa aggravata in concorso

Identificate le due donne - entrambe campane - sono state arrestate con l'accusa di truffa aggravata in concorso. Per loro è scattato anche l'obbligo di dimora nel comune di Napoli. Sia il denaro che oro e gioielli sono invece stati riconsegnati alla 90enne.