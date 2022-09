Parcheggiatore abusivo minaccia madre e figlia: "Paga o ti danneggio la macchina"

"Paga o ti danneggio la macchina", anzi "te la faccio sparire". Queste le minacce che un parcheggiatore abusivo ha rivolto ad una madre e alla figlia dopo aver preteso denaro per lasciare la loro vettura in sosta sulla pubblica via. E' successo lunedì mattina in via delle Sette Sale, nella zona del Colle Oppio.

Sono stati gli agenti del commissariato Esquilino di polizia ad intervenire per la segnalazione di una lite tra una donna e un parcheggiatore abusivo. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato una donna di 43 anni insieme alla figlia in evidente stato di choc. Questa ha riferito che, dopo aver parcheggiato la propria autovettura, le si era avvicinato un uomo pretendendo dalla stessa dei soldi per il proprio parcheggio.

Al rifiuto della vittima questo ha insistito affermando che, al suo ritorno, avrebbe potuto trovare la macchina danneggiata o non trovarla proprio. A quel punto le due donne spaventate sono scappate e hanno chiamato il 112. I poliziotti prontamente intervenuti hanno arrestato l’uomo, un 52enne magrebino, che dovrà rispondere di tentata estorsione. Arresto convalidato con divieto di dimora.