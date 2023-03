Di madre in figlia: fogli di alluminio per schermare la borsa con dentro la refurtiva

Di madre in figlia. Due donne accomunate non solo da un legame di sangue ma anche nelle loro imprese criminali. Sono infatti state arrestate dai carabinieri dopo aver tentato un furto nella zona di Termini mamma e figlia minorenne, di origini cilene. A fermarle con le mani nella marmellata i carabinieri del gruppo di Roma. All'interno di una borsa - apparentemente normale - avevano infatti occultato capi di abbigliamento per un valore di 400 euro. La borsa è poi risultata schermata con fogli di alluminio per eludere le barriere antitaccheggio di un negozio del Forum Termini.

I due arresti sono arrivati nell'ambito dei controlli svolti dai militari dell'Arma nell'area della stazione Termini. In tale contesto un cittadino georgiano di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato all’uscita di una profumeria dello scalo ferroviario dell'Esquilino, perché gravemente indiziato del reato di furto di profumi per 250 euro. Un romano di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri poiché trovato in possesso di 8 dosi di cocaina e un bilancino di precisione in via Marsala. Un cittadino moldavo di 37 anni si è reso protagonista di un’aggressione nei confronti dei militari dell'arma, dopo essere stato sorpreso a danneggiare uno sportello atm, in piazza dei Cinquecento. L’uomo identificato dai militari, dovrà rispondere di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Arrestato dai carabinieri anche un 35enne di origini albanesi perché da un controllo alla banca dati è risultato destinatario di un ordine di carcerazione dovendo espiare una pena di 1 anno e 5 mesi di detenzione, per il reato di furto aggravato, così come disposto dal tribunale di Bergamo.