Madre e figlia aggredite in strada a colpi di martello

Madre e figlia aggredite in strada e colpite alla testa con un oggetto contundente, presumibilmente un martello, da una persona poi fuggita via. E' un mistero su quanto accaduto lunedì mattina a Tor Bella Monaca dove le due donne, di 55 e 34 anni, sono poi state trasportate in ospedale.

La richiesta d'intervento al 112 poco prima delle 10:00 di lunedì 19 dicembre per una donna ferita in strada con una copiosa perdita di sangue dalla testa all'altezza del civico 150 di viale Paolo Ferdinando Quaglia. Affidate alle cure del personale del 118 le due donne sono state trasportate al policlinico Tor Vergata in codice giallo.

Sulle tracce dell'aggressore ci sono ora gli agenti del Vi distretto Casilino di polizia, impegnati nelle indagini. Un giallo le motivazioni che hanno portato all'aggressore di madre e figlia, con i poliziotti che al momento non escludono nessuna ipotesi.