La madre con tre figli piccoli che passa una notte in strada alla stazione Termini

Aveva appena passato una notte al freddo nell'area della stazione Termini assieme ai suoi tre figli, tre bimbi di appena 1, 3 e 5 anni e rischiava di dover dormire ancora nell'area dello scalo ferroviario romano per tre notti, sino alla mattina di lunedì. Uno scenario inquietante e soprattutto foriero di pericoli per una giovane mamma, una donna nigeriana di 27 anni. A salvarla il cuore d'oro di due poliziotti che le hanno poi trovato una collocazione in un centro d'accoglienza.

Eroi di giornata due agenti del commissariato San Lorenzo di polizia, intervenuti nel pomeriggio dello scorso venerdì all'help center di via di Porta San Lorenzo per una segnalazione che indicava la presenza "di alcune persone che non volevano uscire dal centro". Una volta davanti allo sportello sociale che ha lo scopo di aiutare le persone in difficoltà ed indirizzarle verso le strutture dedicate della città - dove poter avviare percorsi di recupero e inserimento sociale - i poliziotti hanno però accertato altro.

In via di Porta San Lorenzo hanno infatti trovato una giovane mamma di appena 27 anni, senza fissa dimora, assieme ai figli, due femminucce di 5 e 3 anni ed un maschietto di appena 1 anno e 2 mesi di vita che era stata costretta a passare la notte in strada. Ascoltata la donna, una senza fissa dimora, la stessa ha raccontato agli agenti di essere arrivata da Latina assieme al marito che - dopo aver lasciato lei e i figli a Termini - si è poi allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Ascoltati gli operatori dell'Help Center questi hanno riferito che la mamma si era già presentata il giorno primo al loro sportello con la medesima richiesta d'aiuto. Nonostante le chiamate alla sala operativa sociale, alla Caritas e ad altre strutture ecclesiastiche, tutti gli enti sono risultati però senza disponibilità di posti letto, almeno sino alla data di lunedì 26 settembre, con la donna costretta a dormire la notte fra giovedì e venerdi nei pressi della stazione.

All'idea che la giovane madre potesse passare anche solo un'altra notte in strada a Termini, con tutti i pericoli e le insidie che questo poteva comportare, i poliziotti sono riusciti a convincere la donna ad uscire dall'Help Center promettendole che le avrebbero trovato una collocazione per la notte.

Avvisato il commissariato Viminale di polizia, competente per territorio, sono poi stati gli stessi poliziotti - dopo aver contattato invano altre strutture di accoglienza - a mettersi in contatto con un operatore della comunità di Sant'Egidio che, di concerto con la sala operativa del Comune di Roma, è poi riuscito ad attivare l'intervento dell'unità operativa di strada "Medihospes". Una volta a Termini gli operatori si sono quindi resi conto della necessità impellente di trovare una collocazione alla donna ed ai suoi figli piccoli trovando nel volgere di breve una struttura disponibile nel quadrante est della Capitale.

Accompagnati madre e figli al policlinico Umberto I per eseguire il previsto tampone antigenico Covid19, una volta ottenuta risposta negativa al test, sono stati gli stessi poliziotti ad accompagnare la donna nella struttura, dove la stessa ha potuto passare la notte al sicuro assieme ai suoi tre figli piccoli.