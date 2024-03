Madre coraggio denuncia il figlio violento di 17 anni

Madre coraggio denuncia il figlio violento. Succede a Val Cannuta, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza, un 17enne della provincia di Roma, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia.

Lo scorso pomeriggio, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i militari della stazione Madonna del Riposo sono intervenuti per una lite in un’abitazione in via Gregorio XI, dove una donna ha riferito di essere stata minacciata e aggredita da proprio figlio di 17 anni, convivente, in seguito a una incessante richiesta di denaro contante presumibilmente per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

La donna, inoltre, ha raccontato ai carabinieri che gli atteggiamenti maltrattanti si verificano da diverso tempo e ha aggiunto che in una occasione passata era stata vittima di violenze fisiche da parte del figlio che le avevano procurato una prognosi di 15 giorni.

Raccolta la denuncia della donna, gli uomini dell'Arma, d’intesa con la procura della Repubblica di Roma presso il tribunale per minorenni hanno arrestato l'adolescente e lo hanno portato al centro di giustizia minorile Virginia Agnelli. Il tribunale per i minorenni di Roma ha convalidato l’arresto e ha disposto per lui l’affidamento ad una comunità di recupero.