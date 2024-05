La veggente di Trevignano ha fatto il miracolo, via i sigilli dai terreni sequestrati

Un primo miracolo è stato fatto. Via i sigilli al terreno dei raduni della veggente di Trevignano Gisella Cardia, al secolo Maria Giuseppe Scarpulla. L’area, dove i fedeli si radunavano ogni 3 del mese, era stata interdetta dal Comune di Trevignano lo scorso 22 aprile. Dopo il ricorso presentato dal legale Giuseppe Marazzita, la procura di Civitavecchia non ha convalidato il sequestro, restituendo di fatto i terreni al marito di Gisella, Gianni Cardia.

Il sequestro

Il sequestro era stato disposto, come detto, dal Comune di Trevignano. Diversi i motivi che avevano spinto l’amministrazione a prendere quel provvedimento. Su tutti il fatto che la concentrazione di automobili che si registrava ad ogni raduno della veggente non rispettava i vincoli paesaggistici della collina, posta all’interno del parco di Martignano. Inoltre, erano stati posti sotto sequestro anche gli arredi, croci e statue comprese.

Via i sigilli

Dopo il ricorso, la procura di Civitavecchia non ha convalidato il sequestro perché l’occupazione del terreno “con i beni indicati” non “pare integrare un reale mutamento della destinazione d’uso del terreno”. Nel dispositivo si specifica inoltre che “l’uso per finalità culturali non pare eccedere un uso realmente precario e neppur eccedere un fine contingente e limitato nel tempo” visto che i raduni per il rosario si svolgono solo una volta al mese.

Così i vigili urbani di Trevignano, il 30 aprile, si sono recati in loco per togliere i sigilli, restituendo di fatto i terreni alla famiglia Cardia. Ora potrà quindi svolgersi il raduno del 3 maggio che, altrimenti, sarebbe saltato. Ricordiamo che in occasione dell’ultimo appuntamento di aprile, Gisella Cardia, dopo la “bocciatura” dei miracoli da parte del vescovo di Civita Castellana, non aveva partecipato al raduno con i fedeli, limitandosi a pregare in casa.