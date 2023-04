La Madonna di Trevignano "piange" lacrime di maiale, l'accusa e l'esposto contro la veggente custode

Potrebbe esserci una svolta dietro il caso della Madonna di Trevignano e delle presunte apparizioni. Dietro il "miracolo" che ogni terza domenica del mese, da sette anni a questa parte, attira centinaia fedeli vicino al lago di Bracciano ci potrebbe essere del semplice sangue di maiale.

A sostenerlo è un esposto presentato ai carabinieri di Trevignano contro Gisella Cardia, ovvero al secolo Maria Giuseppa Scarpulla, la sedicente veggente custode della statua di una madonna che lacrima. A consegnarlo un investigatore privato. L'atto, che contiene accuse contro Cardia, è stato trasmesso alla Procura di Civitavecchia.

L'investigatore privato sostiene che dopo alcune analisi sarebbe stato appurato che la lacrime sarebbero compatibili con sangue di maiale. Sul caso della madonna di Trevignano la diocesi di Civitacastellana ha istituito una commissione per effettuare "un'indagine previa, finalizzata ad approfondire l'eventuale fenomenologia dei fatti, che si verificano da qualche tempo a Trevignano Romano".

Ogni tre del mese nella cittadina laziale si radunano diverse persone per presunte apparizioni della Madonna. I presunti veggenti hanno anche aperto un sito e costituito un'associazione. La custode veggente aveva raccontato di aver cambiato vita dopo essersi messa in viaggio verso Medugorje, quando a un certo punto la stata della Vergine che portava con sé ha iniziato a lacrimare sangue.

Da lì una copia del manufatto era stata posizionata su una collina sopra il lago di Bracciano, divenuta una sorta di meta di pellegrinaggio per devoti, ma anche per No Vax che cercavano cure alternative Covid. Ora l'esposto e l'accusa, tutta da dimostrare, che quello sia sangue di maiale. Al momento né i ris dei carabinieri, né la curia hanno fatto indagini sul sangue.