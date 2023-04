Madonna di Trevignano: la veggente sospende gli incontri. Lo staff: "Spegnete la tv"

Gisella Cardia, al secolo Maria Giuseppa Scarpulla, la "veggente" custode della statua di una madonna di Trevignano non fa più incontri. Gli appuntamenti, infatti, sono "momentaneamente sospesi con data da destinarsi". È quanto si legge sul sito 'La Regina del Rosario', dedicato alle presunte apparizioni della Madonna di Trevignano.

L'avviso, secondo qualcuno, confermerebbe la voce che la presunta veggente abbia lasciato la località laziale per andare all'estero, come trapela in queste ore. Forse potrebbe aver raggiunto il marito in Romania. Dal suo staff non emergono notizie, tranne quelle rilasciate sui social: "Chi crede alla stampa dimostra di non aver capito nulla. Spegnete la tv! Stanno raccontando solo menzogne e diffamazioni. Grazie a tutti per il vostro affetto e per la vostra vicinanza! Vi vogliamo bene".

Gli esposti

La vicenda che vede protagonista Gisella Cardia è da qualche giorno all'attenzione della procura di Civitavecchia. Precedentemente era stata invece avviata una indagine dalla diocesi competente, quella di Civita Castellana. Non c'è ancora nessuna ipotesi di reato, ma sono stati presentati esposti in merito ad alcune donazioni e al "sangue" uscito dalle lacrime della Madonna. Potrebbero infatti trattarsi di tracce ematiche di maiale.

I carabinieri della compagnia di Bracciano hanno raccolto un esposto e lo hanno girato in procura. Al momento, va ricordato, i ris dell'Arma non sono stati incaricati di fare esame da quel sangue. Nel frattempo si attente la commissione diocesana che deve riferire al vescovo Marco Salvi, al quale spetta una eventuale pronuncia.

Secondo quanto si apprende, se venisse confermato che la veggente sia andata all'estero e che non sarà presente a futuri incontri mistici (finora resta l'appuntamento ogni 3 del mese), l'oggetto della indagine diocesana di fatto decade da solo. Diverso è invece il discorso degli accertamenti in procura.

Il prossimo appuntamento

Sul sito dell'associazione costituita l'anno scorso dalla presunta veggente permangono tutte le indicazioni per fare donazioni. Così come restano i messaggio, come quello del febbraio del 2022 quando scriveva che "la guerra raggiungerà anche l’Europa e soprattutto Roma". Pure su Facebook l'attività prosegue con i fedeli che restano sintonizzati sull'appuntamento del tre maggio (come ogni mese), alle ore 14:30, con la preghiera del Santo Rosario presso la croce blu, in via Campo delle Rose, a Trevignano Romano.