Morte di Maddalena Urbani, il pusher resta in carcere con l'accusa di omicidio volontario

Resta in carcere con l'accusa di omicidio volontario il cittadino siriano accusato di avere venduto una dose letale di droga a Maddalena Urbani, la 21enne trovato morta in un appartamento sulla Cassia lo scorso 27 marzo.

L’uomo, 64 anni, è stato accusato di omicidio volontario. L’avvocato Andrea Palmiero, che lo difende, si era rivolto al tribunale del Riesame con la richiesta di commutare l’accusa in omicidio colposo, ma i giudici l’hanno respinta confermando la reclusione.

Maddalena Urbani, figlia di Carlo, il medico che per primo isolò il virus della Sars (lo stesso virus che lo uccise), è morta stroncata da un mix di droga e farmaci nell’abitazione del 64enne. Il pm Pietro Pollidori, titolare del fascicolo, aveva chiesto e ottenuto dal gip un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio evidenziando come l’uomo non abbia chiamato i soccorsi quando Maddalena si è sentita male.

A casa del 64enne la polizia aveva trovato alcune dosi di eroina, e per l’accusa proprio la droga presente in casa aveva spinto l’uomo a rivolgersi ad alcuni conoscenti quando la ragazza ha accusato il malore per evitare di chiamare il 112.

"Ricorreremo in Cassazione - ha già annunciato l’avvocato Palmiero - riteniamo si tratti di un omicidio colposo”.