Morte di Maddalena Urbani, chiesti 21 anni per il pusher e 14 per l'amica

La procura di Roma ha chiesto una condanna a 21 anni di carcere per A.R., il cittadino siriano di 64 anni accusato di omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Maddalena Urbani, la 21enne figlia di Carlo Urbani, il virologo che per primo isolò il virus della Sars.

Nel processo, iniziato a gennaio, è imputata anche l’amica di Urbani, accusata dello stesso reato in concorso. Per lei il pubblico ministero Pietro Pollidori ha chiesto 14 anni di carcere, riconoscendo le attenuanti generiche. Maddalena Urbani era stata trovata morta il 27 marzo del 2021 nell’appartamento sulla Cassia in cui abitava il 64enne. A ucciderla un mix letale di droga e farmaci che, secondo la procura, sarebbe stato proprio l’imputato a venderle.

Secondo al ricostruzione dell’accusa la ragazza, arrivata a Roma da Perugia, sarebbe andata con l’amica a casa del 64enne per comprare la droga, e dopo averla assunta, la sera del 26 marzo, si sarebbe sentita male. Né l’amica né il pusher, però, hannpo chiamato il 118 o avvisato medici o personale sanitario, preferendo aspettare e far intervenire nell’appartamento alcuni conoscenti quando la situazione ha iniziato a diventare preoccupante. Un'attesa che ha portato alla tragica morte della ragazza, secondo gli inquirenti evitabile se i soccorsi fossero stati chiamati subito.

Nell'abitazione di via Vibio Mariano, dove il 64enne stava scontando i domiciliari proprio per spaccio, gli investigatori della Squadra Mobile quel giorno di marzo avevano trovato una dose di eroina. L’uomo era stato arrestato, e nell’ottobre del 2021 condannato a 2 anni e 8 mesi in rito abbreviato per detenzione di droga ai fini di spaccio in relazione alla dose trovata nell’abitazione. Per la morte di Urbani la Procura di Roma aveva chiesto e ottenuto il giudizio immediato, e alla prima udienza si sono costituiti parte civile la madre e il fratello della ragazza.