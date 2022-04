Armi in auto: trovato con machete e tirapugni

Un tirapugni in ferro, un manganello in ferro di 47 centimetri ed un machete della lunghezza di 55 centimetri. Questo quanto trovato dai carabinieri in un'auto fermata per un controllo stradale a Fregene, nel comune di Fiumicino. Alla domanda sul perchè avesse le armi con sé nella vettura l'automobilista, un uomo romano, non ha saputo fornire spiegazioni ai militari dell'arma ed è stato denunciato a piede libero per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

La denuncia è arrivata nell'ambito di un'attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri di Ostia, finalizzata alla prevenzione di fenomeni di degrado o di illegalità e al controllo della circolazione stradale lungo le principali arterie di comunicazione dell'area compresa fra il X municipio ed il confinante comune di Fiumicino.

In tale contesto un altro uomo, un romano con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia lidense per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli dopo essere stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un cacciavite e una tenaglia.

Nell'ambito dei controlli altre 4 persone sono state segnalate alla prefettura in qualità di assuntori di droghe dopo essere stati sorpresi in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti – complessivamente 1,40 grammi di cocaina e 3,70 grammi di hashish - dichiarate per uso personale.