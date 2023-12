Macelleria abusiva in un ristorante etnico. I Nas sequestrano 30 kg di carne a Roma est

Macellava carne e pollami all'interno del suo ristorante-bar etnico, senza però avere le dovute autorizzazioni. Per questo i Carabinieri del NAS hanno sanzionato per 2.500 euro il titolare e sequestrato la carne.

Durante i controlli straordinari del fine settimana effettuati dalla compagnia Casilina, insieme ai militari del NAS, le attività di contrasto a degrado, abusivismo e illegalità si sono concentrate nei quartieri Alessandrino, Torre Maura e Casilino. In particolare, in un'attività di Torre Maura nel VI municipio, i militari hanno riscontrato che il titolare di un bar ristorazione etnico avveniva la macellazione abusiva di carni. Per questo è stato sanzionato amministrativamente e i NAS hanno portato via 30 kg di carne.

Durante gli stessi controlli, pianificati dal comando provinciale dei Carabinieri di Roma, su indicazione del prefetto Lamberto Giannini, sono state identificate 190 persone. Un romano di 54 anni è stato arrestato perché risultava colpito da un'ordinanza di esecuzione per la carcerazione emessa il 16 novembre dal tribunale, a causa di reati legati agli stupefacenti. Deve scontare una pena di 1 anno e 9 mesi.

Infine, 80 veicoli sono stati controllati dai Carabinieri impegnati nei vari posti controlli, elevando 14 contravvenzioni per violazioni al codice della strada.