Macellaio accoltellato dal collega al centro carni, è in pericolo di vita

Accoltellato dal collega macellaio è stato trasportato in ospedale in pericolo di vita. Un 41enne etiope, colpito da un italiano di 36 anni al torace, al braccio e alla gamba. Il tentato omicidio alle prime luci del giorno di oggi all'interno di uno dei laboratori di macelleriia del centro carni (ex Mattatoio) in viale Palmiro Togliatti, zona Collatino-Tor Sapienza.

Sono stati gli agenti delle volanti e dei commissariati Casilino e San Lorenzo a intervenire intorno alle 6.00 del 21 maggio al civico 1280 di viale Togliatti. Sul posto hanno trovato i due colleghi che lavoravano insieme. Gravemente ferito il 41enne è stato trasportato d'urgenza al policlinico Umberto I. L'aggressore è stato arrestato dai poliziotti per tentato omicidio.

Secondo i primi accertamenti la lite sarebbe scoppiata per futili motivi. L'aggressore è stato messo a disposizione della magistratura.