I sindacati: "Macchinista aggredita". Cotral smentisce: "La protesta dentro le regole"

“Una macchinista è stata aggredita, per fortuna è stata salvata dal capotreno ma se non ci fosse stato sarebbe finita decisamente peggio”. È questa la denuncia dei sindacati per i fatti avvenuti intorno alle ore 18.00 di venerdì, in piazzale Flaminio, al capolinea della Roma Nord (ex Roma-Viterbo). Sul posto, come accertato dal nostro giornale, sono intervenuti gli agenti del commissariato Villa Glori di polizia per "un ragazzo che gesticolava minacciando di lanciare uno zaino contro un macchinista".

Aggressione denunciata dai sindacati che però Cotral, pur condannando qualsiasia forma di violenza, smentisce: "Non risulta alcuna aggressione fisica ai danni di una macchinista della linea Roma - Viterbo, ma un tentativo di entrare nella cabina di guida da parte di un utente che peraltro è fallito. A quanto risulta dalle relazioni di servizio la dipendente ha richiesto l’intervento del 118 che l’ha visitata sul posto senza riscontrare la necessità di trasportarla in ospedale - scrive Cotral in una nota stampa -. A prescindere dai fatti, l’azienda ovviamente condanna qualsiasi forma di violenza, anche solo verbale nei confronti del proprio personale. Al tempo stesso corre l’obbligo di condannare tutti i tentativi di strumentalizzazione e tutte le proteste al di fuori delle regole che contribuiscono ad alzare i livelli di tensione, impedendo il regolare svolgimento del servizio - concludono dall'azienda dei trasporti laziali -. L’auspicio è che la legittima rappresentazione delle istanze dei lavoratori rientri all’interno della corretta dialettica sindacale".

Sui disagi della linea ferroviaria Roma-Viterbo e Roma-Lido (ora Roma Nord e Metro Mare) le denunce arrivano da tempo. Dalle pagine del nostro giornale, lo scorso 5 settembre, abbiamo denunciato lo stato di difficoltà di lavoratori e dipendenti, dovuto soprattutto alla soppressione di molte corse. “Stiamo assistendo ad una quantità di corse soppresse che è vergognosa tra linea urbana ed extraurbana dovrebbero essere 220 le corse giornaliere ma anche ieri (4 settembre ndr) ne sono saltate più di 170, vale a dire oltre il 70%” aveva spiegato Fabrizio Bonanni, il portavoce del comitato pendolari Roma Nord.

Disagi per gli utenti, quindi ma anche per i lavoratori con rischi di non poco conto. “Quanto successo sera a piazzale Flaminio, lungo la ferrovia Roma - Viterbo, è nient'altro che il frutto dell'odio che Cotral sta scatenando contro i lavoratori per coprire i propri grossolani errori. Lavoratori che stanno solo subendo la riorganizzazione pittoresca, unilaterale e presuntuosa attuata dal management di Cotral” hanno spiegato dai sindacati Faisa e Cisal. Gli attivisti si sono poi rivolti alle istituzioni per lanciare un appello: “Fermate questo scempio che Cotral Spa sta mettendo in atto da giorni. Che si ripristini il rispetto del regolamento ferroviario.

A commentare quanto avvenuto in piazzale Flaminio anche il sindacato Usb Lavoro Privato e Orsa TPL Lazio: “Un epilogo tristemente annunciato, dopo giorni di disservizi generati da nuove turnazioni malamente impostate e una campagna mediatica volta a criminalizzare i lavoratori ipotizzando un fantomatico sciopero bianco. L'abbiamo detto più volte: i disservizi sono generati da turnazioni che non tengono conto dei tempi tecnici necessari. Così come avevamo detto che a tutela della sicurezza di lavoratori e utenti occorreva azzerare tutto e ripartire dal confronto troppo frettolosamente interrotto da Cotral per applicare misure unilaterali”.