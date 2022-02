La frase "ma che stai sulla Salaria?", la protesta degli studenti e la prof nell'occhio del ciclone

"Ma che stai sulla Salaria?". La frase, rivolta a una studentessa sedicenne del liceo Righi da una supplente, ha scatenato la rivolta degli alunni dello scientifico tra i più rinomati e apprezzati della Capitale ed è costata un procedimento disciplinare per l'insegnante, annunciato dalla preside Cinzia Giacomobono.

La storia, riportata da "Repubblica" il 14 febbraio, è questa: una classe rimane scoperta per l'assenza di un prof, intorno alle 9.30 arriva una supplente che si trova davanti la scena di due studenti, un ragazzo e una ragazza, che ballano con la musica alta. Lei, 16 anni, ha la pancia di fuori perché si è alzata la maglietta e qualcuno fa un video. A quel punto la prof l'apostrofa con la frase "incriminata", che la giovane ha vissuto come un'umiliazione: "Mi ha dato della prostituta" ha riferito al quotidiano.

La denuncia ovviamente ha fatto il giro della città e dei social e questa mattina mercoledì 16 febbraio molti alunni si sono presentati provocatoriamente in top, pantaloncini, qualcuno in pigiama per contestare il "dress code" del liceo di via Boncompagni.

Contemporaneamente la dirigente scolastica ha preso le distanze dalla supplente: "Aprirò come atto dovuto il procedimento disciplinare nei confronti della professoressa - ha fatto sapere alle agenzie - , ma spero che questa vicenda si possa risolvere in modo costruttivo e formativo per tutti, corpo docente e ragazzi. Nei confronti della studentessa predisporrò interventi formativi, come incontri con la polizia postale, per farle comprendere che quelli che ha avuto sono comportamenti che nessuno dovrebbe mettere in atto perché possono ritorcersi contro". "La vicenda si snoda su tre piani - prosegue la preside - il primo l'insulto che la ragazza ritiene di avere vissuto come sessista e che denuncia di avere ricevuto dalla docente. La ragazza ritiene di essere stata apostrofata come prostituta e che lo stesso insulto non sarebbe stato fatto al ragazzo con cui stava girando il video. Vorrei precisare che la professoressa ha ammesso di avere avuto una uscita infelice ed ha ribadito che non intendeva assolutamente influenzare nessuno".