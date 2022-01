Lupo investito e ucciso sul raccordo anulare da un'auto pirata

Un lupo è stato investito e ucciso a Roma, sul grande raccordo anulare, nel pomeriggio del 6 gennio. L'incidente è avvenuto nella zona di Mezzocamino. Il veicolo che l'ha centrato, però, è scappato.

A dare l'allarme è stata la Lipu che ha allertato i carabinieri della stazione forestale di Ostia, per il ritrovamento fatto all'altezza del ponte di Mezzocamino, adiacente la corsia complanare interna del Gra, verso il km 58,200, all'interno dell'area che ricade nella riserva naturale statale del litorale romano. Sull'asfalto una carcassa di un lupo (canis lupus italicus) investito appunto da un veicolo al momento ignoto.

I carabinieri hanno richiesto l'intervento della asl per gli accertamenti veterinari immediati sul posto e la carcassa è stata affidata temporaneamente al canile asl 3 Muratella per poi essere consegnata ad istituto zooprofilattico per gli accertamenti tecnici di rito previsti.

L'esemplare, una femmina in ottimo stato di salute di circa 18 mesi, si trovava nell'area boscata compresa nella riserva naturale statale del litorale romano. Sono in corso accertamenti genetici che confermeranno l'appartenenza della lupa ai branchi già monitorati presenti nella riserva o se si tratta di esemplare proveniente da aree esterne. Non è la prima volta che un lupo viene investito e ucciso a Roma. L'ultimo episodio in via di Castel di Guido, poco prima di Natale. Se ne contano almeno cinque, di esemplari morti così. Un paio invece sono morti per bracconaggio, uccisi una volta con un laccio ed un'altra con un'arma da fuoco.