Lungotevere, 24enne trovato morto su un barcone: indaga la polizia

La polizia indaga sul ritrovamento di un cadavere, quello di un ragazzo di 24 anni trovato morto a Roma, nel pomeriggio di sabato 21 novembre su un barcone fermo, ormeggiato su Lungotevere Arnaldo da Brescia.

Dalle prime analisi del medico legale, non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Il ragazzo potrebbe essere morto per un malore, ma chi indaga al momento non esclude la pista di un decesso legato ad una overdose di droga e quindi legato al mondo delle sostanze stupefacenti. Il corpo sarà sottoposto ad autopsia.