Luigi Sipone morto a 59 anni mentre pedalava sulla sua bici: le indagini sullo schianto

È Luigi Sipone, 59 anni, l'ultima - l'ennesima - vittima registrata sulle strade di Roma. Sipone è morto la mattina di sabato 17 settembre in viale della Sorbona, trafficata arteria che collega Tor Vergata a Torre Maura, scontrandosi con un’auto mentre era in sella alla sua bici.

Una morte arrivata nel giorno in cui in città sono stati numerosi gli eventi a tema due ruote organizzati per celebrare la settimana europea della mobilità sostenibile, e in cui nel Municipio VI era stata organizzata una “municiclettata”, una pedalata sulla pista di Tor Vergata, che è stata poi annullata proprio alla luce della tragedia.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli agenti del VI Gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale, ma ciò che è stato accertato nell’immediatezza è che Sipone stava pedalando lungo viale della Sorbona quando si è scontrato con una SmartForTwo guidata da un 62enne. L’urto, avvenuto intorno alle 8.30, è stato molto violento: il 62enne si è subito fermato a prestare soccorso e ha chiamato il 112, ma le ferite riportate dal ciclista nello schianto erano troppo gravi e non c’è stato nulla da fare.

Ciò che va chiarito adesso è il motivo per cui bici e auto sono entrate in collisione, se per una manovra del ciclista o dell’automobilista, e dove si trovava esattamente Sipone quando è avvenuto l’urto. Sul quel tratto di strada la pista ciclabile è piuttosto stretta, e diversi residenti hanno puntato il dito contro la commistione con i pedoni che in alcuni casi spinge chi va in bici a spostarsi in strada.

L'uomo alla guida della Smart non ha riportato ferite, ma è stato portato sotto choc in ospedale per accertamenti. Verrà nuovamente ascoltato dagli agenti della polizia locale, che stanno adesso passando al setaccio i filmati dei sistemi di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.