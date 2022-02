Gigi, l'edicolante morto dopo aver inseguito un ladro: Portuense è sotto choc, caccia al ladro

Portuense è sotto choc per la morte di Luigi Ramacci, l'edicolante di 64 anni conosciuto nel quartiere come Gigi, morto dopo aver rincorso un ladro che voleva rubargli l'incasso del suo chiosco.

Un malore fatale dopo quella corsa. Luigi Ramacci, sardo ma da anni residente a Roma, è morto in pochi istanti, nel posto di lavoro che stava difendendo dal malvivente, stroncato forse da un infarto. L'edicola aveva appena aperto. Il malvivente, "agile e con la barba" come hanno raccontato alcuni testimoni ai carabinieri, aveva puntato il fondo cassa. Pochi euro, perché la maggior parte dei clienti ancora doveva arrivare.

Inseguito dal giornalaio e dai benzinai di fronte che hanno assistito alla scena, il ladro è però riuscito a divincolarsi e scappare. Senza soldi. Gigi, tornato indietro e raggiunta la sua edicola, però si è sentito male. Chi era lì ha chiamato i soccorsi, ma è stato inutile. Uno choc per il quartiere, come ha raccontato nell'immediato il presidente del municipio XI, Gianluca Lanzi che si è recato sul posto, in via Portuense angolo via degli Irlandesi: "È una giornata di lutto per il territorio. Era una persona conosciuta e rispettata nel quartiere, questa tragedia ci lascia tutti sgomenti".

In molti, nel corso della giornata, sono passati davanti l'edicola. Ricordi che, in poco tempo, hanno riempito anche i social. "Luigi è stato l'unico punto di riferimento in lockdown per una chiacchierata, un sorriso una gentilezza. Non solo. Ad alcuni di noi, Luigi da vero amico, se malati, portava a casa giornali, medicine, cibo. Generoso con tutti, Luigi era un vero signore. Oggi siamo molto addolorati. Ci mancherai tanto, Gigi", la testimonianza di Serena.

"Una persona umile, educata e un gran lavoratore. Riposa in pace tra gli angeli", scrive Romy. Gigi per tutti era una "bella persona". A stringersi, anche i membri del comitato di quartiere Portuense Vigna Pia: "Ci uniamo con tristezza al dolore della famiglia e di tutta la nostra comunità. Noi cittadini non possiamo non chiedere, con forza, maggiore controllo sul territorio da parte delle istituzioni di prossimità a tutela della collettività intera".

"Non si può morire così per difendere la pagnotta. - dice Marco, deluso e arrabbiato - Devono prendere immediatamente questo tizio. Morte come conseguenza di altro reato equivale ad omicidio".