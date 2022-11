È morto Luigi Di Cesare: la sinistra romana piange il compagno Gegè

E' morto a Roma Luigi Di Cesare. Originario di Centocelle era conosciuto da tutti come Gegè. A piangerlo e ricordarlo la sinistra romana. Di Cesare era stato uno dei compagni storici dell'Opr (Organizzazione Proletaria Romana) e della Storia Anomala, costruita dalla sinistra extraparlamentare dagli anni '70 in poi.

A ricordarlo i compagni e le compagne di Contropiano.org: "Gegè come tanti altri era un giovane proletario di Centocelle emancipato fortemente dalla politica e dalla militanza. Insieme agli altri compagni fu tra i fondatori dell’Organizzazione Proletaria Romana. Migliaia di persone lo ricordano come organizzatore della lotta per la casa a Roma e della Lista di Lotta: dalla lotta dei baraccati del Borghetto Prenestino all’occupazione della Bastogi".

Morto Luigi Di Cesare

Come scrivono ancora sul sito di contoinformazione: "Con Gegè abbiamo attraversato insieme anche i difficili anni Novanta quando l’organizzazione dovette ricostruire il proprio percorso strategico mentre il patrimonio storico del movimento comunista veniva messo in liquidazione e la storia sembrava finita".

"Per alcuni anni diresse politicamente Radio Città Aperta facendone un punto di riferimento di tutta la sinistra romana (...) Ha animato l’occupazione del centro sociale Intifada e la costruzione della Cacciarella, uno spazio sociale e cooperativo nella zona popolare della Tiburtina, strappandolo all’abbandono e alla speculazione e realizzando un parco pubblico per un territorio soffocato dai palazzoni e dal cemento - concludono da Contropiano.org -. Per un breve periodo è stato consigliere comunale. Con Gegè se ne va una parte significativa della Storia anomala e dell’OPR. Ciao Gegè, che la terra ti sia lieve. Le compagne e i compagni".

Il ricordo del deputato Morassut

Molto conosciuto nell'ambito delle lotte della sinistra extraparlamentare a salutare Di Cesare anche il deputato Roberto Morassut: "Saluto con commozione la scomparsa di Luigi De Cesare, detto Gegè, un militante della sinistra proletaria romana, della periferia di Roma, animatore di esperienze associative e di lotta che hanno fatto crescere la periferia, contribuito al risveglio e alla consapevolezza delle coscienze di tanti giovani e di tante cittadine e cittadini per una città migliore e più giusta. Molti lo ricordano a capo dell’esperienza della ”Cacciarella” ma lui non ha fatto e non è stato solo questo. Tra le tante cose ricordo la battaglia per il Parco Archeologico Tiburtino e per salvare il Teatro Gerini a Rebibbia o la realtà dell’Associazione Radici a Casalbruciato. Con lui ho collaborato e posso dire con amicizia da amministratore comunale. Dopo i primi conflitti capimmo che lavoravamo per gli stessi obbiettivi. Era un militante e un dirigente popolare fuori dei partiti ma sapeva avere con le istituzioni un rapporto di rispetto pur senza soggezioni e nella radicalità delle sue idee. Roma gli deve molto. La periferia romana gli deve molto anche se molti della ‘politica ufficiale’ non lo conoscono, egli fu più grande di molti ‘politici’. Oggi lo piangiamo e ricordiamo a tutti la sua storia e il suo esempio. Addio Gegè".

I funerali alla Cacciarella

A ricordarlo con un breve post anche l'ex consigliera comunale Annamaria Cesaretti: "Una vita di lotte insieme, siamo senza parole, troppo dolore". I funerali di Luigi Di Cesare si terranno giovedì 10 novembre a partire dalle 12:00 alla Cacciarella, a Casal Bruciato.