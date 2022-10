Luigi Amoroso scomparso da casa, appello della sorella per ritrovare il fratello

E' uscito da casa all'alba dello scorso 5 ottobre e poi è scomparso. Sono giorni d'ansia quelli che stanno vivendo i familiari di Luigi Amoroso, sparito dalla sua abitazione di Primavalle da cinque giorni. Cinquantandue anni, l'uomo vive a casa con l'anziana madre a cui ha riferito il giorno prima che sarebbe andato al mare. A lanciare un appello la sorella Rosanna: "Aiutateci a ritrovarlo".

Alto circa 1.80, magro, capelli lunghi, era solito indossare delle collane. Al momento della scomparsa indossava dei jeans strappati alle ginocchia, una felpa verde e scarpe da ginnastica. Come spiega la sorella Rosanna: "Luigi ha dei problemi di salute e deve prendere le medicine che però ha lasciato a casa. E' molto importante ai fini delle cure che sta facendo".

Luigi Amoroso già in passato era uscito da casa presto per andare al mare, ma era sempre ritornato la sera: "Solitamente prende il bus e si reca nella zona di Santa Marinella o Santa Severa. In passato è anche capitato che andasse in un paese nella provincia di Campobasso dove abbiamo una casa di famiglia. Ma in questo caso non sembra essere andato né al mare, né al paese".

Con il telefono cellulare spento, fumatore, la sorella Rossana ha sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri della stazione Roma Montespaccato per poi lanciare un appello sui gruppi social di quartiere: "Siamo molto preoccupati - conclude Rosanna Amoroso - chiunque lo abbia visto o abbia sue notizie mi contatti al numero 3391770694 o chiamando il 112".