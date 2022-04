L'attrice Ludovica Bargellini morta in un incidente stradale a Roma

È Ludovica Bargellini, attrice di 35 anni, la donna morta in un incidente stradale tra via Colombo e via di Grotta Perfetta, nella zona di Montagnola, Nata a Pistoia, si era trasferita a Roma per studiare al centro sperimentale di cinematografia. Viveva nella zona dell'Appio Latino.

Cosa si sa sulla dinamica dell'incidente

Stava tornando a casa quando per cause al vaglio della polizia locale, ha perso il controllo della sua Lancia Ypsilon finendo prima contro uno spartitraffico e poi contro un muro. Fra le ipotesi, non si esclude un colpo di sonno che l'avrebbe portata a sbattere.

La corsa in ospedale

Ludovica Bargellini dopo esser stata liberata dalle lamiere dai vigili del fuoco è stata trasportata d'urgenza in ospedale. È morta pochi minuti dopo l'arrivo in condizioni molto critiche al Sant'Eugenio. Dai primi rilievi, l'attrice avrebbe fatto tutto da sola.

Chi era Ludovica Bargellini

Tra i suoi lavori spicca la serie televisiva per Sky Atlantic The Young Pope. Stando a Unionitalia, l'agenzia di attori che la seguiva, Ludovica Bargellini dopo essersi diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma come costumista, ha iniziato il suo percorso teatrale come attrice formandosi presso il Teatro Azione di Roma, diversi workshop con Ivana Chubbuck, Michael Margotta, Doris Hicks e altri.

Quindi la specializzazione alla scuola di recitazione di Roma 'Jenny Tamburi' per la recitazione cinematografica. Dal 2009 recita davanti alla camera per lungometraggi (“Non c’è tempo per gli eroi” di Mugnaini, “Dylan Dog vittima degli eventi” di Claudio di Biagio, “Palato assoluto” di Francesco Falaschi), serie tv (“The young pope” di Sorrentino) e spot pubblicitari come Campari e Sky - Now Tv. Attrice, ma anche costumista e artista. Su Intragram infatti Ludovica Bargellini postava anche suoi lavori, dei dipinti.