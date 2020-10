Borghesiana, il lucida labbra è stupefacente: così nascondeva l'eroina per lo spaccio

Nascondeva eroina nel lucida labbra. E' per questo motivo che i carabinieri della Stazione di Tor Vergata hanno arrestato un pusher italiano di 46 anni, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo spacciatore è stato notato dai militari, aggirarsi con fare sospetto in una nota piazza di spaccio si via Lentini, a Borghesiana, ed è stato fermato per un controllo.

A seguito della perquisizione personale, i carabinieri hanno rinvenuto nelle tasche un tubetto lucida labbra, contenente 10 dosi di eroina, del peso di circa 5 grammi.

L'uomo dopo l'arresto è stato portato in caserma e trattenuto a disposizione dall'Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo, mentre la droga è stata sequestrata.