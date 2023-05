Luciano Sovena, addio al produttore cinematografico: era presidente della Roma Film Commission

Cinema italiano in lutto. E' scomparso nella notte all'età di 73 anni Luciano Sovena, presidente della Fondazione Roma Lazio Film Commission. A darne notizia la stessa commissione: "Un grande e generoso professionista, amico del cinema italiano. Ironico, simpatico, aperto a tutti, è stato a lungo amministratore delegato dell' Istituto Luce e presidente di Roma Lazio Film Commission . Era diventato il punto di riferimento per il mondo che amava: il cinema che ha sempre avuto nel cuore e a cui ha dedicato la vita".

Avvocato specializzato in diritto dello spettacolo e delle comunicazioni e in diritto d'autore dal 2009 al 2011 è stato amministratore Delegato di Cinecittà Luce. Ad dell'istituto luce dal 2003 al 2008 ne aveva ricoperto la carica da presidente nel biennio 2008 e 2009. Sovena è stato tra l'altro membro della commissione per il credito cinematografico e di revisione cinematografica della presidenza del Consiglio,

"È venuto a mancare nella notte Luciano Sovena, Presidente della Fondazione Roma Lazio Film Commission. Nella sua lunga carriera ha curato produzioni e distribuzioni cinematografiche ed è stato un valido talent scout. È stato anche amministratore dell'Istituto Luce - dichiara in una nota il presidente della regione Lazio Francesco Rocca - . Dallo scorso anno faceva parte della direzione artistica del Torino film festival. Un duro colpo per la nostra Regione. A nome della Giunta, porgo alla famiglia le più sincere e sentite condoglianze".

"Apprendiamo con sconcerto della scomparsa di Luciano Sovena - il cordoglio di Anac Autori -. Abbiamo perso un amico e alleato di tante battaglie. Sarà ancora più difficile in Italia realizzare film indipendenti. Grazie Luciano per quanto hai fatto per tutti gli autori".

“L'Avvocato, era questo il suo appellativo, per tutti l'avvocato Luciano Sovena. L'appassionato di cinema che aveva condotto Cinecittà Luce e la Film Commission del Lazio, oltre ad aver tenuto stretti i fili di cento eventi - lo ricorda Piera Detassis la presidente dei Premi David di Donatello sulla pagina social -. S'appassionava di ogni fatto di cinema e ne frequentava i luoghi, i set, i backstage persino con qualche parentesi da attore. L'ultima occasione di incontro è stata la notte dei David di Donatello: come sempre era lì, attento e curioso di tutto ciò che è cinema. Ne abbracciamo il ricordo. Sii in pace Luciano".