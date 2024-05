È morto Luciano Di Bacco, fotografo dei vip. Suoi gli scatti di Dagospia

È morto nella notte, per una emorragia cerebrale, il fotografo romano Luciano Di Bacco, che con le sue foto ha raccontato gli eventi e la mondanità della Capitale. Di Bacco aveva 68 anni, lascia una moglie. Dal 2012 era il fotografo ufficiale di Dagospia, il sito fondato da Roberto D'Agostino: erano sue le immagini della storica e molto letta rubrica "Cafonal".

D'Agostino lo ha salutato con un post su Dagospia: "Un abbraccio fortissimo di tutta la redazione alla famiglia. Luciano adorato, che la terra ti sia lieve come la vita breve che hai vissuto". Se ne va un pezzo di Roma, come scrivono in molti suoi social

"Sempre presente in tutti gli eventi, tra epidemie e pandemie, riuscivi a cogliere nelle tue immagini le sfumature di un mondo così surreale da renderlo reale", il ricordo di Simona. Anche il gruppo Roma by night lo ricorda: "Ci lascia Luciano Di Bacco, una persona fantastica e un grande fotografo, ma soprattutto un caro amico".