Luci di Natale e fuochi pirotecnici pericolosi, sequestrati 12mila articoli non a norma

Dal grossista al negozio di prossimità. Così sono state scoperte e sequestrate luci di Natale e fuochi pirotecnici pericolosi. Oltre dodicimila gli articoli trovati e sequestrati in un'attività commerciale di San Giovanni.

Ad operare il sequestro gli uomini di agenzia dogane e monopoli nell'ambito delle attività volte alla repressione dei traffici transfrontalieri di prodotti non sicuri per il consumatore finale e finalizzati anche a contrastare l’immissione in commercio di addobbi, luminarie natalizie e materiale pirotecnico privi dei necessari requisiti di sicurezza.

I funzionari dell’ufficio anti frode e controlli della direzione territoriale per il Lazio e l’Abruzzo, dopo una serie di incroci documentali integrati all’utilizzo dalle banche dati in uso all’Ente, hanno effettuato un controllo nel territorio di Roma Capitale, in zona San Giovanni. Il controllo ha interessato un negozio al dettaglio, selezionato in base alla predetta analisi dei rischi, in quanto lo stesso era tra i destinatari di merce venduta da un grossista già conosciuto per precedenti attività di controllo analoghe e svolte dall’agenzia nei giorni scorsi nell'area di Roma nord est.

All’atto del controllo sono state rinvenute luci natalizie a led e fuochi pirotecnici totalmente privi delle certificazioni di conformità previste dalla normativa unionale sulla sicurezza dei prodotti. È stato pertanto disposto il divieto immediato di immissione in consumo dei suddetti prodotti, per un totale 12.600 articoli tra materiale pirotecnico e luci a led natalizie.