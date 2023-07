Casa occupata con l'allaccio abusivo alla rete elettrica, sgomberata

Luce gratuita nella casa popolare occupata abusivamente. Succede a Tor Bella Monaca dove i carabinieri della locale stazione, unitamente a personale specializzato Areti e Acea Ato, hanno scoperto un allaccio abusivo che riforniva illecitamente di energia elettrica un appartamento occupato da una 45enne romana, denunciata per furto. L’allaccio, scoperto in viale Santa Rita da Cascia, è stato immediatamente rimosso e il danno è in fase di quantificazione. Nello stesso stabile inoltre, i militari hanno messo in sicurezza e riconsegnato a personale Ater, ente proprietario, un appartamento risultato occupato abusivamente da ignoti, in corso di identificazione.

Nel corso degli accertamenti, i carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca hanno poi proceduto all'identificazione di un cittadino tunisino e un cittadino marocchino che sostavano nei pressi dello stabile e che sono risultati irregolari sul territorio nazionale. Sono stati denunciati per violazione del testo unico sull'immigrazione.