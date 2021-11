Luce e acqua "gratis" a Tor Bella Monaca, 20 denunciati nelle palazzine Ater

Nuova raffica di controlli dei Carabinieri di Tor Bella Monaca, di Tor Vergata e della Compagnia di Frascati, nella palazzine Ater della periferia est di Roma. Questa volta, nel merino, gli stabili in via San Biagio Platani, tra i civici 318 e 336. Quattro in totale le persone arrestate dai Carabinieri.



Con l’ausilio del personale specializzato delle società di Areti SPA, Ato 2 e Ater, i Carabinieri hanno proceduto al controllo di ben 69 unità immobiliari, al fine di verificare gli allacci abusivi alle reti di distribuzione di elettricità e idrica, nonché di eventuali occupazioni abusive dei locali, e denunciato a piede libero 20 persone a vario titolo, di furto aggravato di energia elettrica e acqua, mentre altre 8 in via di identificazione, non presenti all’atto dei controlli, saranno denunciate per furto di fornitura elettrica e idrica.



Le irregolarità riguardano appartamenti dove è stata accertata la presenza di allacci abusivi alla rete elettrica, diretti alla rete pubblica, in danno dell’ATER e allacci abusivi alla rete idrica in danno di ACEA Ato2. I Carabinieri con i tecnici incaricati hanno provveduto contestualmente al ripristino dello stato dei luoghi ed alla rimozione degli abusi accertati.

?In manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, invece, sono finiti due insospettabili coniugi romani di 32 e 33 anni, che a seguito di un controllo e della perquisizione personale e domiciliare, sono stati trovati in possesso di una dose di hashish del peso di 25 grammi e una dose di cocaina di 0,2, nonché di un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento.

Arrestato per evasione un romano di 48 anni, già noto, in atto sottoposto agli arresti domiciliari, bloccato mentre passeggiava sulla pubblica via senza nessuna autorizzazione. Infine, un 32enne romano già sottoposto agli arresti domiciliari è stato arrestato in ottemperanza all’ordinanza di custodia cautelare in carcere quale aggravamento per le reiterate violazioni della misura cui era già in atto e opportunamente segnalate dei Carabinieri.