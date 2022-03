L'associazione culturale dove si spaccia lsd, ma anche cocaina ed hashish. Questo quanto venne trovato dalla polizia in un locale di San Lorenzo. Era lo scorso mese di gennaio quando i poliziotti del locale commissariato diretto da Moreno Fernandez entrarono nel locale di via degli Aurunci trovando droga e consumatori arrestando due persone. Già sottoposta a sequestro penale il questore di Roma, con provvedimento ai sensi dell’articolo articolo 100 Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), ha disposto la sospensione temporanea della licenza per 30 giorni.

Nel mese scorso, nell’ambito di un servizio di contrasto al fenomeno della cosiddetta mala movida, personale del commissariato San Lorenzo, aveva proceduto al sequestro penale dell’associazione culturale all’interno della quale era stata accertata un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Parallelamente al procedimento penale, la divisione di polizia amministrativa della questura di Roma ha avviato un’istruttoria, al termine della quale il questore ha emesso un provvedimento, che impone ai titolari dell’associazione culturale la sospensione temporanea della licenza per 30 giorni.

Il provvedimento è stato notificato dagli agenti del commissariato San Lorenzo che, come previsto, hanno affisso sulla serranda del locale il cartello con la dicitura “Chiuso con provvedimento del Questore”.