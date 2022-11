Dopo gli spari il blitz dei carabinieri alle case popolari dei 'Lotti': Ostia si sveglia con gli elicotteri

Dopo gli spari arriva la risposta delle forze dell'ordine. I carabinieri di Ostia, dalla mattinata di oggi 11 novembre, sono intervenuti nel complesso dei cosiddetti 'Lotti', il complesso di case popolari disteso lungo via Vasco de Gama, tra via della Paranzella e via delle Gondole. Una azione coordinata dall'alto anche dall'alto con gli elicotteri che hanno svegliato i residenti.

Un intervento che ha visto impegnate dalle sette del mattino numerose unità operative, anche cinofile, per bloccare le eventuali vie di fuga che offre il complesso di case popolari, tra cortili e garage. L'area è stata spesso teatro di spaccio e aggressioni. L'ultimo episodio è quello del 4 novembre scorso quando una serie di colpi di pistola sono stati esplosi tra le case popolari di viale Vasco da Gama.

Al loro arrivo i militari della compagnia di Ostia non hanno trovato nulla se non alcuni bossoli a terra, almeno dieci. La zona già in passato già oggetto di controlli, blitz e operazioni dei carabinieri. L'ultima risale al dicembre del 2021, quando erano entrati in azione gli uomini della compagnia di Ostia con il supporto di militari dei reparti dipendenti dal gruppo carabinieri di Ostia, delle unità cinofile di Fiumicino e di Santa Maria Galeria, e di un velivolo del nucleo elicotteri carabinieri di Pratica di Mare.

Nel corso dei controlli a tappeto erano state trovate droga e armi nascoste nei vani ascensori, oltre ad allacci illegali alla corrente elettrica. Oggi un analogo blitz. Si cercano armi, sostanze stupefacenti e abusi.

