Lotteria Italia 2020-2021: tutti i biglietti vincenti di prima, seconda e terza categoria

La fortuna, si sa, ha i suoi riti. Se ieri era la giornata della grande attesa e della diretta per assistere all'estrazione dei biglietti della lotteria Italia, oggi è il giorno di controllare l'elenco completo dei biglietti della lotteria Italia estratti. Giornale alla mano (un tempo), sito internet davanti (oggi), con il biglietto al proprio fianco è tempo di controllare se si è vinto uno dei premi in palio. Quest'anno per la città di Roma bottino magro vista l'assenza dai primi cinque premi. Compensa invece la presenza di Gallicano nel Lazio, paese della provincia, dove è festa per il terzo premio conquistato che vale un milione di euro. La città eterna si "accontenta" con 5 premi da 50.000 euro e 8 biglietti da 25.000 euro.

C'è anche la consolazione del "mal comune mezzo gaudio" per Roma. Già, perché per la prima volta dal 2006 tra i primi cinque premi non c'è una grande città. La Befana ha ieri baciato la provincia italiana: il primo premio è andato infatti a Pesaro, mentre il secondo in provincia di Palermo. L'estrazione delle matrici vincenti si è svolta presso la sala dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di piazza Mastai, a Roma, alla presenza della Guardia di Finanza e dei rappresentanti di categoria dei consumatori. Gli abbinamenti durante la trasmissione i Soliti Ignoti di RaiUno.

I biglietti vincenti di prima categoria

Nella prima fascia confermato solo il primo da 5 milioni, mentre sono stati ritoccati al ribasso il secondo premio (da 2,5 a 2 milioni di euro) e il terzo (da 1,5 milioni a un milione). Dimezzati invece il quarto premio, da un milione a 500mila euro, e il quinto premio, che quest’anno vale 250mila euro. Più bassi anche i premi di seconda categoria, passati da 100.000 a 50.000. Cinquemila euro in più per la terza categoria, ma con 20 premiati in meno rispetto allo scorso anno.



1° premio 5 milioni di euro E409084 Pesaro (PU)

2° premio 2 milioni di euro G162904 Prizzi (PA)

3° premio 1 milione di euro A066635 Gallicano nel Lazio (RM)

4° premio 500.000 euro D114310 Altavilla Irpina (AV)

5° premio 250.000 euro A211417 Cavarzere (VE)

Lotteria Italia 2020-2021, effetto covid sulle vendite

C'è stato l'effetto Covid sulle vendite, pesantemente in calo rispetto all'anno precedente, con ricadute anche sui premi messi in palio. Sono circa 4,6 milioni i biglietti venduti in questa edizione con una raccolta di 23 milioni di euro. Il dato di vendita reso noto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è in calo del 31% rispetto all’edizione precedente. Nella scorsa edizione erano stati venduti 6,7 milioni di tagliandi. Il Lazio si conferma, ancora una volta, la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti: in quest’edizione sono 837mila, il -36,8% rispetto allo scorso anno, quando i tagliandi staccati furono 1,3 milioni.

Tra le singole province della regione emerge il dato di Roma, con otto tagliandi su dieci del Lazio venduti in città e provincia: 678.110 i tagliandi staccati (-34,5% lo scorso anno furono 1.035.340). Segno meno anche per le altre province: Frosinone registra vendite dimezzate con 70.300 biglietti (142660 nel 2019), crollo anche a Rieti (20.810 vs 42720), Latina (35.120 vs 43920) e Viterbo (33.040, -45%).

Dopo Roma, Milano. Il capoluogo lombardo, rileva Agipronews, è stabile al secondo posto con circa 319mila tagliandi (-41,4%) e Napoli è ancora terza con 202mila biglietti, in calo del 33,6%. Seguono, poi, Torino (188.520, -16,8%), Bologna (126.650, -44,9%) e Firenze con 93.980 biglietti (-39,8%). Nella Top 10 delle province con il maggior numero di biglietti venduti anche Salerno, con 82mila tagliandi staccati (-37,6%) e Brescia (79mila tagliandi, -35,5%), davanti a Verona (75.980, -39,2%) e Frosinone (70.300, -50,7%).

Le regioni che hanno registrato meno perdite sono state la Sardegna (con il -10%) e il Friuli (-17%), rispetto ad una media nazionale del -32%.

Lotteria Italia: biglietti online, boom di vendite

L'emergenza coronavirus, che ha rallentato la vendita attraverso la rete fisica, ha fatto viceversa crescere notevolmente le vendite online, che hanno superato i 105 mila biglietti, il +803% rispetto agli 11 mila biglietti venduti online nella scorsa edizione.

In questa edizione sono 105.737, circa 94mila in più rispetto allo scorso anno, che segnò il debutto del tagliando virtuale. Le limitazioni agli spostamenti e le restrizioni ai punti vendita hanno spinto una parte dei giocatori ad abbandonare il biglietto cartaceo: si tratta ancora di una piccola fetta (il 2%) rispetto al totale di 4,6 milioni di tagliandi staccati, ma è l’unico dato in controtendenza in un’edizione che ha fatto segnare un calo delle vendite di oltre il 31%. E’ stato possibile acquistare i biglietti digitali della Lotteria Italia 2020, dal 14 settembre 2020 e fino al 3 gennaio 2021, attraverso l’apposita area dedicata presente sul sito, www.lotteria-italia.it.