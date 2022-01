Lotteria Italia, i biglietti vincenti: oggi l'estrazione. Ecco chi ha già vinto

È il giorno dell'estrazione dei biglietti vincenti della lotteria Italia. Come ogni anno gli italiani aspettano la befana per poter conoscere se il sogno acquistato al prezzo di 5 euto si tramuterà in realtà. E quest'anno a sognare sono stati in tanti. Infatti dopo la brusca flessione registrata lo scorso anno torna a volare la vendita dei biglietti. In attesa dei dati definitivi di oggi, fino al 31 dicembre si registrano 6,3 milioni di biglietti venduti, per un aumento del 39,6% rispetto all’edizione 2020 2021, quando i tagliandi staccati furono 4,5 milioni.

L’anno d’oro, ricorda Agimeg, fu il 1988-89, quando furono venduti oltre 37,4 milioni di biglietti. Quell’anno la Lotteria Italia era abbinata al programma televisivo ‘Fantastico 9’, condotto dal duo Montesano-Oxa. Al secondo posto il 1986, con 33,6 milioni (abbinato a ‘Fantastico 7’), seguito dal 1989 con 33 milioni (‘Fantastico 10’). Fanalino di coda per vendita di biglietti, prima di questa edizione (4,7 milioni), il 2019, con 6,7 milioni di biglietti staccati, seguito dal 2012 che si fermò a quota 6,9 milioni.

Biglietti venduti a Roma e nel Lazio

Secondo i dati definitivi il Lazio è in testa alla classifica dei biglietti venduti con 1.178.820 biglietti staccati (il 18,8%), seguito dalla Lombardia con 1.054.820 (il 16,8%), terzo posto per la Campania con 608.460 (il 9,7%). In top five anche l’Emilia Romagna, con 577.660 (il 9,2%), ed il Piemonte con 427.560 (il 6,8%). In Top Ten anche Toscana (434.200 e il 6,9%), Veneto ( 401.760 e il 6,4%), Sicilia (330.460 e il 5,3%), Puglia (265.120 e il 4,2%) e Marche (155.600 e il 2,5%). Subito dietro la Liguria (152.840 e il 2,4%), l’Abruzzo (166.800 e il 2,7%), l’Umbria (120.800 e l’1,9%), la Calabria (116.640 e l’1,9%), il Friuli Venezia Giulia (85.700 e l’1,4%), la Sardegna (68.420 e l’1,1%), il Trentino Alto Adige (57.120 e lo 0,9%), la Basilicata (39.060 e lo 0,6%), il Molise (28.120 e lo 0,4%), fanalino di coda la Valle d’Aosta (15.500 e lo 0,2%).

Tra le grandi città, Roma si conferma ancora una volta la capitale per vendita di biglietti: ben 911.390 i tagliandi acquistati, seguita da Milano con 472.260 e da Napoli con 308.620. In top five anche Torino con 249.040 biglietti e Bologna con 209.230. Oltre quota 100 mila tagliandi staccati si piazzano anche Firenze (141.920), Frosinone (130.430), Salerno (128.880), Verona (119.780) e Brescia (111.260).

L'estrazione dei biglietti vincenti della lotteria Italia 2021 2022

L’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria Italia sarà effettuata in seduta pubblica, sotto il controllo del comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita presso la sede dell’Agenzia di Piazza Mastai 12, alla presenza della Guardia di Finanza (GdF) e dei rappresentanti di categoria dei consumatori. Nel corso della trasmissione Rai “Soliti ignoti – Il Ritorno”, verranno annunciati i biglietti vincenti i premi di prima categoria, di cui il primo da 5 milioni di euro. Ulteriori premi di categorie successive alla prima verranno stabiliti dal comitato, nel numero e nell’importo.

I biglietti che hanno vinto i premi giornalieri

Ci sono già dei biglietti vincenti. Dall’11 ottobre al 10 dicembre la Lotteria Italia ha inoltre già distribuito 61 premi giornalieri da 10.000 euro e dal 20 al 24 dicembre 2021 ha distribuito 5 premi giornalieri del valore di 20.000 euro durante la trasmissione televisiva abbinata alla Lotteria Italia "Soliti Ignoti – Il ritorno". Qui c'è l'elenco completo

Numero di serie codice dove è stato venduto puntata vincita AA010534 8604962146 ONLINE 11/10/2021 10.000,00 D009471 6869204092 ROMA 12/10/2021 10.000,00 C111862 3429529237 MAGLIE (LE) 13/10/2021 10.000,00 A107296 3795572837 REGGIO CALABRIA 14/10/2021 10.000,00 A169489 9226501382 SPOLETO (PG) 15/10/2021 10.000,00 C003730 2316891167 MILANO 16/10/2021 10.000,00 AA242432 6162068278 ONLINE 17/10/2021 10.000,00 E233496 8406213285 MONTECHIARUGOLO (PR) 18/10/2021 10.000,00 AA313108 4729667626 ONLINE 19/10/2021 10.000,00 F216032 4916319596 ALESSANDRIA 20/10/2021 10.000,00 D165083 6034695711 CIRIE' (TO) 21/10/2021 10.000,00 C143857 2838948896 BARI 22/10/2021 10.000,00 D218741 2264235497 RIGNANO FLAMINIO (RM) 23/10/2021 10.000,00 A234160 8188675562 BITONTO (BA) 24/10/2021 10.000,00 B195292 6543258342 TORINO 25/10/2021 10.000,00 D246122 2965045193 SASSARI 26/10/2021 10.000,00 D128537 8238423563 POTENZA 27/10/2021 10.000,00 E133762 7285872546 BRESCIA 28/10/2021 10.000,00 F211438 4581093495 COGLIATE (MB) 29/10/2021 10.000,00 E245020 8183128756 TOCCO DA CASAURIA (PE) 30/10/2021 10.000,00 C274460 6440935866 POMEZIA (RM) 31/10/2021 10.000,00 F159064 8443621143 TORINO 01/11/2021 10.000,00 D002486 4382559741 ROMA 02/11/2021 10.000,00 F256748 2399136227 TREVIGLIO (BG) 03/11/2021 10.000,00 C255277 4702871315 NAPOLI 04/11/2021 10.000,00 D286697 4075703922 FIRENZE 05/11/2021 10.000,00 D139759 8407441907 MODICA (RG) 06/11/2021 10.000,00 C135752 8536787166 PIETRA LIGURE (SV) 07/11/2021 10.000,00 C377545 5539717337 PITIGLIANO (GR) 08/11/2021 10.000,00 D235263 8563069342 MILANO 09/11/2021 10.000,00 C221422 7608564422 MILANO 10/11/2021 10.000,00 D180571 7782657543 CATANIA 11/11/2021 10.000,00 D385183 6766254583 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) 12/11/2021 10.000,00 B230759 2845249227 TORRE ANNUNZIATA (NA) 13/11/2021 10.000,00 F242979 2597637254 GRUGLIASCO (TO) 14/11/2021 10.000,00 E001421 2860489936 ROMA 15/11/2021 10.000,00 C249741 6841382298 STRADELLA (PV) 16/11/2021 10.000,00 B391642 1235701698 POLLENA TROCCHIA (NA) 17/11/2021 10.000,00 D270625 4712239604 GALLICANO NEL LAZIO (RM) 18/11/2021 10.000,00 F187438 4201715586 TODI (PG) 19/11/2021 10.000,00 F043361 6398098661 MAGLIANO DE' MARSI (AQ) 20/11/2021 10.000,00 F426270 8852424123 ABANO TERME (PD) 21/11/2021 10.000,00 B111865 8967124126 GAETA (LT) 22/11/2021 10.000,00 B164113 8829376443 SASSUOLO (MO) 23/11/2021 10.000,00 E181576 6072965563 CUGLIERI (OR) 24/11/2021 10.000,00 E399610 8308758474 RIMINI 25/11/2021 10.000,00 B124635 2744086238 RIANO (RM) 26/11/2021 10.000,00 F331438 2931905343 GALLICANO NEL LAZIO (RM) 27/11/2021 10.000,00 D169646 2213471842 CAMPOBASSO 28/11/2021 10.000,00 C122981 7296513498 TRIUGGIO (MB) 29/11/2021 10.000,00 C159803 5289844541 RUSSI (RA) 30/11/2021 10.000,00 C149693 6626271093 VERONA 01/12/2021 10.000,00 E374705 8995747814 GALLICANO NEL LAZIO (RM) 02/12/2021 10.000,00 A208382 6791368919 MILANO 03/12/2021 10.000,00 C459784 6048180752 SENIGALLIA (AN) 04/12/2021 10.000,00 F458248 8097765877 NAPOLI 05/12/2021 10.000,00 E200178 6079230212 MONTEROTONDO (RM) 06/12/2021 10.000,00 B042217 2483293701 ROMA 07/12/2021 10.000,00 A049120 3583861958 SAN NICOLA LA STRADA (CE) 08/12/2021 10.000,00 B281757 2641013386 PERUGIA 09/12/2021 10.000,00 D334624 4726846377 VADENA (BZ) 10/12/2021 10.000,00 E003546 5630861218 ROMA 20/12/2021 20.000,00 N380068 8344751339 AFFI (VR) 21/12/2021 20.000,00 Q009390 8328974404 TORTORETO (TE) 22/12/2021 20.000,00 A405316 6585298733 GAGLIANICO (BI) 23/12/2021 20.000,00 E089421 8848865225 MIGLIANICO (CH) 24/12/2021 20.000,00

I biglietti vincenti della lotteria italia 2020 2021

Lo scorso anno il premio da 5 milioni di euro andò a Pesaro che conquistò la prima edizione della Lotteria in epoca di pandemia. Le Marche sono tornate a festeggiare i jackpot più corposi dopo quasi un decennio. Due volte - nel 2012 a Numana e nel 2014 a Senigallia, entrambe in provincia di Ancona - era stato centrato il secondo premio da 2 milioni di euro. Nel 2010, ad Ascoli Piceno, era stato vinto il terzo premio da 1,5 milioni di euro. Il secondo premio dello scorso anno, di 2 milioni di euro, è andato al piccolo paese di Prizzi, nel Palermitano, mentre il terzo, di 1 milione, a San Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma.

I premi non riscossi

La Lotteria Italia possiede anche un inusuale primato, quello di premi non riscossi. Si tratta di circa 30 milioni di euro - come rivela Agipronews - che gli italiani hanno "dimenticato" dal 2002 ad oggi. Nell'ultima edizione, per esempio, non sono stati riscossi 400 mila euro, divisi in 10 premi di terza categoria da 25 mila euro ciascuno e da tre di seconda categoria da 50mila euro. Nel 2016, addirittura, non venne mai ritirato il premio da 2 milioni di euro, ma il primato degli 'sbadati' appartiene all'edizione 2008, quando a non essere reclamato fu il primo premio da 5 milioni di euro, venduto a Roma e rimesso poi in gioco l'anno successivo.

In caso di vittoria

Per riscuotere il premio il biglietto vincente, integro e originale, va presentato (o fatto pervenire a rischio del possessore) a ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. - Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma, che rilascerà apposita ricevuta; oppure presso qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo sul territorio nazionale (la Banca provvede esclusivamente al ritiro del biglietto e al suo inoltro all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta). Il vincitore dovrà comunicare le proprie generalità, il proprio indirizzo e la modalità di pagamento scelta tra le seguenti: pagamento tramite assegno circolare pari all’importo della vincita, da riscuotere presso qualunque sportello di Intesa Sanpaolo; accredito sul proprio c/c bancario; accredito sul proprio c/c postale.

In caso di vincinta con il biglietto acquistato online la richiesta di pagamento deve essere effettuata esclusivamente dal titolare del conto gioco, tramite il quale è stato acquistato il biglietto, presso una qualsiasi filiale di Intesa Sanpaolo o direttamente presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l., viale del Campo Boario 56/D 00154 Roma, che rilasceranno al giocatore apposita ricevuta, presentando la seguente documentazione:

• stampa del promemoria di gioco (recuperabile dalla sezione ‘Movimenti e Giocate’ del proprio profilo di conto gioco);

• documento d'identità del titolare del conto gioco;

• codice fiscale del titolare del conto gioco;

• codice Iban del conto, intestato al titolare del conto gioco, sul quale accreditare la vincita. Il vincitore potrà scegliere la modalità di pagamento tra le seguenti: pagamento tramite assegno circolare pari all’importo della vincita da eseguire presso tutti gli sportelli della Banca Tesoriera; accredito sul proprio c/c bancario; accredito sul proprio c/c postale.

Di regola il pagamento avviene entro 45 gg. dalla presentazione della richiesta di riscossione della vincita. Per quanto riguarda i premi attribuiti nell’estrazione finale del 6 gennaio 2022, gli stessi saranno pagati entro 45 gg. dalla data della messa a disposizione dei fondi per i pagamenti da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.