Lotteria Italia 2021-2022: i biglietti vincenti di prima, seconda e terza categoria. L'elenco completo

La lotteria Italia 2021 2022 conferma Roma città della fortuna. L'estrazione dei biglietti vincenti nella sera della Befana porta nella Capitale e nel Lazio una valanga di milioni: tra prima e seconda categoria nove milioni raggiungono il Lazio. Il primo premio, quello da 5 milioni di euro, è andato al biglietto T018060, venduto ad un distributore locale. In questo caso, come spiegato in diretta Rai dalla dirigenza dei Monopoli di Stato, il tagliando potrebbe essere stato ceduto anche in altra città. Sono in corso in tal senso verifiche.

A festeggiare è però tutto il Lazio, dove sono finiti anche altre due premi di prima categoria, vale a dire quello da 1,5 milioni (biglietto N330633) e quello da 2 milioni (biglietto E263508), venduti rispettivamente a Roma e a Magliano Sabina, in provincia di Rieti. Gli altri premi di prima categoria sono finiti a Formigine in provincia di Modena e a Trapani.



Altri cinque dei dieci premi di seconda categoria (da 100 mila euro) sono finiti nel Lazio: tre a Roma, uno a Velletri e un altro a Pomezia.

La Capitale non è nuova a colpi milionari. Nella storia della Lotteria Italia, ricorda l'agenzia specializzata Agimeg, è finito proprio nella Capitale il premio da 5 milioni di euro nell'edizione 2014, nel 2009, nel 2008, nel 2003 (in quell'edizione il primo premio fu pari a 6 milioni) e nel 2001. In questa edizione della Lotteria Italia, nel Lazio sono stati venduti complessivamente 1.178.820 biglietti. La provincia in cui sono stati staccati più tagliandi è stata Roma, con 911.390 biglietti, seguita da Frosinone con 130.430, Viterbo con 51.680, Latina con 45.820 e Rieti con 39.500 tagliandi.

Lotteria Italia 2021 2022: i premi di prima categoria

Salgono le vendite dei biglietti e l'effetto è anche sui premi. Quelli di prima categoria sono stati tutti milionari: si è passati i dai 4,7 milioni del 2020 ai 6,3 milioni di quest'anno, con un aumento di quasi il 39%. Di seguito i biglietti vincenti.

Serie T 018060 venduto distributore locale Roma vince 5 milioni di euro



Serie P 297147 venduto a Formigine (MO) vince 2 milioni e mezzo di euro



Serie E 263508 venduto a Magliano Sabina (Rieti) vince 2 milioni di euro



Serie N 330633 venduto a ROMA vince 1 milione e 500mila euro



Serie D 137599 venduto a Trapani vince 1 milione di euro

Lotteria Italia 2021 2022: i premi di seconda e terza categoria

Premi più ricchi anche per la seconda fascia: in dieci sono stati premiati con 100.000 euro. Cliccando qui è possibile controllare tutti i biglietti vincenti di seconda categoria.

Sono cento i premiati nella terza fascia. Portano a casa 20.000 euro. Cliccando qui è possibile controllare tutti i biglietti vincenti di terza categoria.

Cliccando qui invece è possibile verificare i premi giornalieri assegnati durante le puntate de I Soliti Ignoti.

Sei mesi per ritirare il premio

Avete vinto? Niente panico, ma non prendetevela neanche troppo comoda. I biglietti hanno sei mesi di vita. Sei mesi di tempo dalla pubblicazione, nel bollettino dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell’elenco dei biglietti vincenti: è la “data di scadenza” della Lotteria Italia. I vincitori hanno, dunque, 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, come spiega agipronews, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’ufficio premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all’ufficio premi, indicandole generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Stesso discorso per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente.