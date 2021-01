Lotteria Italia 2020 2021, in 73 hanno già vinto: ecco i biglietti vincenti dei premi giornalieri

L'estrazione dei biglietti vincenti della lotteria Italia: 6 gennaio e come da tradizione gli italiani si ritroveranno davanti agli schermi di Rai1 per l'atteso appuntamento con la fortuna. L'estrazione dei premi principali dalle ore 20:30 durante la trasmissione televisiva della Rai "Soliti Ignoti". In diretta tv verranno svelati i 5 biglietti vincenti della lotteria nazionale che daranno diritto ai premi di prima categoria. Ancora non comunicata l'entità di tutti i premi, né quanti sono i premi delle categorie secondarie. Tutto dipenderà dal dato definitivo sulle vendite dei biglietti, quest'anno in calo secondo le indiscrezioni filtrate. Anche i premi di seconda e terza categoria verranno stabiliti dal Comitato, nel numero e nell’importo.

I dati sulla vendita dei biglietti della Lotteria Italia 2020 2021

Effetto pandemia sulle vendite che registrano un forte calo. Quest’anno sono stati venduti circa 4 milioni e 600 mila biglietti, il dato più basso degli ultimi quarant’anni, con un incasso di poco superiore ai 23 milioni di euro. Il calo è pari al 30% rispetto all’edizione dello scorso anno, quando i tagliandi venduti furono circa 6,7 milioni, per un incasso di 34 milioni di euro.

In particolare, sarebbe stato il divieto e la limitazione negli spostamenti prevista dai dpcm ad aver influito in maniera decisiva sulla vendita ’itinerante’ dei biglietti e cioè di coloro che tradizionalmente acquistano un tagliando durante gli spostamenti per le feste natalizie. Positivi segnali sono arrivati dall’acquisto di biglietti online, anche se non sufficienti per coprire le perdite registrate nel canale retail.

Le vendite dello scorso anno nel Lazio

Nell'edizione 2019 2020 il Lazio si era confermata regione al top delle vendite. Nella regione furono infatti venduti 1.324.870 tagliandi (il 20% rispetto ai 6,7 milioni del dato nazionale). Rispetto all’anno precedente però si registrava un calo del 5%.

nza delle regioni che la precedono fa segnare un +2,9% rispetto all’anno scorso.

Roma invece era la provincia leader, l’unica a superare il milione di tagliandi (1.035.340), in calo però (-5,5%) rispetto allo scorso anno. Confermato il podio delle province con le maggiori vendite: Milano è stabile al secondo posto con circa 546mila tagliandi (+0,1%) e Napoli è ancora terza con 304mila biglietti, in aumento del 2,9%. In top five ci sono anche Bologna (229.730, 0,1%) e Torino (226.460, +3,2%)

Il dettaglio dei biglietti venduti per provincia nel Lazio:

Roma 1.035.340

Frosinone 142.660

Viterbo 60.230

Latina 43.920

Rieti 42.720

Biglietti vincenti della lotteria Italia: l'estrazione in diretta tv

L'estrazione dei primi 5 biglietti vincenti avverrà in diretta su RaiUno, durante il programma I Soliti Ignoti condotto da Amadeus. Dopo l'estrazione si procederà all'abbinamento delle serie vincenti con i concorrenti. Per decretare l'ordine dei biglietti è previsto un gioco che consiste in una gara tra i 5 personaggi famosi che devono riconoscere a quale personaggio, esclusi i concorrenti, si riferisce la fotografia da bambino/a che viene di volta in volta presentata. Chi per primo totalizza tre risposte esatte verrà abbinato al primo premio. Il gioco andrà avanti fino a quando non verranno abbinati tutti e cinque i premi.

I biglietti giornalieri vincenti

Come lo scorso anno, la lotteria Italia ha già dei suoi vincitori: distribuiti premi giornalieri per 780 mila euro. Si tratta dei fortunati possessori dei 73 tagliandi vincitori del premio giornaliero. Le estrazioni sono avvenute quotidianamente dal 5 ottobre all’11 dicembre e dal 21 al 25 dicembre 2020. Nei giorni che hanno preceduto il natale sono stati assegnati 5 premi da 20.000 euro. In precedenza 68 da 10.000. Di seguito ecco l'elenco completo dei premi vincenti.

Come riscuotere i premi della lotteria Italia

Si ricorda che alle vincite di qualunque importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo. Pertanto ai vincitori vengono accreditate per intero le somme corrispondenti ai premi stabiliti. In caso la dea bendata abbia deciso di baciare voi e la vostra famiglia, per riscuotere i premi della Lotteria Italia 2020-2021 si può scegliere tra due modalità:

I biglietti vincenti integri ed in originale, devono essere presentati all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l., Viale del Campo Boario 56/D, - 00154 Roma, o fatti pervenire, a rischio del possessore, al medesimo Ufficio Premi, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

I biglietti possono essere presentati, altresì, presso uno sportello della banca Intesa Sanpaolo; in tal caso la banca provvede al ritiro del tagliando vincente, integro ed in originale, ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al possessore apposita ricevuta.

La probabilità di vincita

La probabilità di vincita del premio massimo è 1/11.000.000 in quanto sono stati stampati n. 10.000.000 di biglietti cartacei e generati n. 1.000.000 di biglietti digitali. Tale probabilità aumenterà qualora il numero di biglietti venduti risulti inferiore a quello del totale tra biglietti stampati e generati. Il numero dei premi di prima categoria è stabilito in 5, probabilità di vincita 1/2.200.000. Tale probabilità aumenterà qualora il numero di biglietti venduti risulti inferiore a quello del totale tra biglietti stampati e generati. L’importo dei premi di prima categoria sarà stabilito (tranne il primo premio pari a euro 5.000.000) alla fine della lotteria sulla base dell’esito della vendita dei biglietti. Il numero e l’importo di eventuali altri premi sarà stabilito alla fine della lotteria sulla base dell’esito della vendita dei biglietti.