Il lottatore di mma e influencer controllato dai carabinieri e finito nei guai a Termini

Trasportava nel suo borsone sostanza anabolizzanti etichettate come doping illegale. Per questo motivo un lottatore di mma e influencer da oltre 26mila follower su Instagram è finito nei guai ed è stato denunciato dai carabinieri del nucleo scalo Termini.

L'uomo di 29 anni, milanese di origine, era arrivato nella stazione principale di Roma intorno alle 11:30 di domenica mattina. A notarlo, sia per i suoi tanti tatuaggi che per il suo volto noto, diversi passanti ma anche i militari dell'Arma che lo hanno fermato per un controllo. Nella borsa che aveva con sè, durante una perquisizione, sono state trovate le pasticche dopanti poi sequestrate. Denunciato a piede libero, il lottatore è stato lasciato andare.